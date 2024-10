Sbírat umění začala Pavlína Pudil s manželem před dvaceti lety. Startovali u toho nejlepšího z českého umění – v předválečné éře, v moderně. Podařilo se jim získat například Černého pierota od Jindřicha Štyrského i Sen od Toyen. Pro svoje nákupy si vybrali vyhlášený aukční dům Galerii Kodl a pracovní vztah sběratelé–galerista rychle přerostl v přátelství. Pudilovi si nechávali od zakladatele Martina Kodla radit, jezdili na veletrhy, vzdělávali se, důvěřovali si… Jeho syn Matyáš Kodl byl tenkrát ještě student, po střední škole odjel studovat ekonomii do Francie, když ale Pavlína s manželem začali přemýšlet, jak dál pracovat se vzniklou sbírkou, jak více podporovat českou uměleckou scénu a české umění, rodina Kodlových jim tyto myšlenky pomohla rozvinout.

Potkáváme se v Kunsthalle Praha, kterou před dvěma a půl lety Pudilovi se svou nadací Pudil Family Foundation otevřeli. Matyáš Kodl mezitím naplno rozjel platformu online aukcí Artslimit a spolu s KodlContemporary se stali partnerem už třetího ročníku charitativního aukčního galavečera v Kunsthalle pro nadační fond Spolu s odvahou, který proběhl v polovině října a celkově se na něm vydražilo 21 položek za téměř 3,4 milionu korun.

Co jste naposledy vy sami vydražili?

Matyáš Kodl: No, to je dobrá otázka. Já jsem naposled vydražil takovou menší kresbu od Václava Špály s velice netypickým tématem. Chtěl jsem ji koupit pro… Kdy tenhle rozhovor vyjde? Abych to neprozradil! Je to překvapení, dárek pro mého malého synka.

Pavlína Pudil: My nakupujeme v podstatě institucionálně pro Kunsthalle Praha, ale pokud bych měla říct já sama osobně, co jsem vydražila, tak to bylo teď na charitativní aukci pro Spolu s odvahou. Loni jsem dost zabojovala o obraz Michala Rapanta a letos jsem vydražila obraz od Kryštofa Strejce. Snažím se takto podporovat i mladou uměleckou scénu, a když je to v rámci charitativního projektu, tak to je třešnička navíc. Člověk má skvělý pocit, že pomáhá na více frontách.

