Kateřina Marie Tichá
KONCERT, Zahrada Kladenského zámku, 14. srpna
Muzikální talent, jehož hluboké texty mají rozhodně co říct, to je Kateřina Marie Tichá. Na kladenském koncertě vystoupí společně s kapelou Bandjeez, s níž v posledních letech úzce spolupracuje. Kateřina Marie Tichá je známou sólovou interpretkou, nicméně oblibu si získala i díky dlouhodobé spolupráci s kapelou Jelen. Ve své hudbě kombinuje prvky popu, folku i alternativy a dokáže je podat s přirozeností a emocemi, které dokáže přenést i na své posluchače. Její debutové album Sami z roku 2020 bylo kritiky přijato nebývale pozitivně a bylo oceněno cenou Anděl v kategorii Objev roku, přičemž titulní píseň získala cenu Žebřík za videoklip roku.
Hitmakeři
REALITY SHOW, Netflix
Netflix opět experimentuje, tentokrát na poli reality shows, které se již mnohým zdají vyčerpané. Hitmakeři nabízí hlubší pohled na proces tvorby současných hitů. Cílí na hudebníky, ale i na diváky, kteří mají zkrátka jen rádi dobrou muziku. Seriál sleduje skladatele, producenty a textaře, kteří stojí za úspěšnými písněmi, a zároveň odhaluje záludnosti a nároky hudebního průmyslu. Často v konfrontaci s lidským egem, což mívá za následek množství názorových střetů a výbušných momentů. Diváci se seznámí s procesem kreativní tvorby, ale i s tlaky a výzvami, které jsou neoddělitelnou součástí práce za scénou. Show klade důraz na autenticitu a neopomíjí ani osobní i profesní aspekty hudební produkce.
Hodina zmizení (USA)
FILM, česká premiéra 7. srpna
Podle ohlasů kritiky jeden z nejlepších hororů současnosti míří do českých kin. Hodina zmizení je prací režiséra Zacha Creggera, který může být českému divákovi známý díky snímku Barbar. Děj se odehrává v poklidném městečku Maybrook, z něhož přesně ve 2.17 ráno zmizí sedmnáct dětí. Místní komunita je ochromena šokem. Rodiče, učitelé i policie se snaží pochopit, co se stalo. Děsivé zmizení odstartovalo koloběh událostí, které vedou k odhalování nejen tajemství města, ale také obav a strachů jeho obyvatel. Troufnete si spolu s filmovými postavami vydat se záhadě vstříc?
Anna Krištofíková – Wild at Steel Heart
VÝSTAVA, Hidden Gallery, Praha, do 22. srpna
Výstava Wild at Steel Heart je intimním pohledem do autorčina nitra, v němž se propojují osobní zkušenosti s univerzálními otázkami zranitelnosti a vlastní ochrany. Název inspirovaný filmem Davida Lynche Divokost v srdci naznačuje téma hledání lásky uprostřed chaosu, zatímco motiv oceli evokuje mechanismy, jimiž chráníme své emoce. Klíče, zámky i černobílé figury se stávají metaforami obrany. Opakující se ornamenty, vzory a motivy masek otevírají otázku, nakolik dokážeme ovlivnit svou tvář navenek a co zůstává uvězněné uvnitř. Výrazné je plátno Hádej, kdo jsem, můžeš hádat třikrát, kde ženská postava levituje mezi realistickými maskami a hledá svou roli mezi přetvářkou a pravou identitou. Celek výstavy dle kurátorů nepůsobí jako zpráva o selhání, ale jako úvaha o lidské křehkosti a odvaze dělat chyby.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist