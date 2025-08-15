Dokonalá shoda (USA)
FILM, režie Celine Songová, v českých kinech od 14. 8.
Dokonalá shoda je romantické drama sledující život newyorské dohazovačky Lucy. Obklopena luxusními večírky a klienty takzvaně na úrovni se nemůže rozhodnout mezi dvěma muži, bohatým finančníkem Harrym a bývalým přítelem Johnem, s nímž ji pojí skutečné city. Postupně své dilema ale musí vyřešit: Dát přednost jistotě a společenskému lesku, nebo riziku, které přináší skutečná láska? Film s Dakotou Johnsonovou, Chrisem Evansem a Pedrem Pascalem nabízí chytrý pohled na vztahy v době, kdy se láska často dávkuje podle míry dokonalosti uměle vytvořeného obrazu, kterým se prezentujeme ostatním. Citlivě vystavěný příběh zkoumá, jak snadno může člověk podlehnout iluzi a jak těžké je odhalit, co opravdu chce.
Romeo a Julie
DIVADLO, Zámek Lysice, 15. až 17. 8.
Královna dramat v komornějším, ale neméně působivém provedení. Divadelní spolek Kašpar (působící v pražském Divadle v Celetné) uvádí na jihomoravském zámku Lysice vlastní adaptaci Shakespearovy tragédie Romeo a Julie. Příběh o lásce dvou mladých lidí ze znepřátelených rodů je zde zhuštěn do komorního obsazení osmi postav, přičemž inscenace zachovává dramatickou sílu originálu a doplňuje ji o dobové tance, písně i soubojové scény. Atmosféru představení podporuje hudba Daniela Fikejze a výprava Petry Krčmářové. V hlavních rolích se představí Dan Pivoda Ondráček jako Romeo a Tereza Slámová v roli Julie.
Zlatá maska skryje mou tvář
VÝSTAVA, Hex Gallery, Brno, do 3. 10.
Brněnská galerie Hex uvádí trojici autorů sdružených v neformálním uskupení Solitér. Společným jmenovatelem jejich tvorby jsou masky – jako symboly divadla, skrytého významu i osobní identity. Matěj Komínek představí akrylové malby a obrazy inspirované jevištěm, Pavel Preisner přiveze barevné olejomalby plné absurdního humoru a Petra Fraňková nabídne leptové a malířské práce mimo jiné v duchu magického realismu. Výstava je koncipována jako imaginární svatyně, v níž se propojují vizuální díla s texty, básněmi a krátkými literárními útvary. Každý z vystavujících umělců zachycuje motiv masky z jiného úhlu. Návštěvníky tak čeká nejen vizuální podívaná, ale i prostor k zamyšlení nad tím, co všechno si v sobě lidé chrání a co jsou ochotni odhalit.
Cuervo Cuervo
HUDBA, Klubovna 2. patro, Praha, 16. 8.
Víte, jak zní argentinský nástroj charanga? Pokud ne, nastražte uši! Cuervo Cuervo spojuje hudebníka Agustina Ganema z Argentiny a amerického multiinstrumentalistu a producenta Benjamina Hilla v projektu, který se pohybuje na pomezí world music a elektroniky. Naživo vytvářejí rytmy a melodie přímo na pódiu, vrstvené pomocí loopování a obohacené o elektronické detaily. Atmosféru doplňují sugestivní projekce mexického vizuálního tvůrce VJ Infante, které proměňují každou skladbu v jedinečný audiovizuální zážitek. Vystoupení navíc obohacuje i akrobaticko-divadelní složka. Umělec na chůdách přináší prvky pohybového divadla, nového cirkusu i vzdušné akrobacie. Koncert se tak mění v multižánrovou show, v níž hudba, světlo a pohyb spoluutvářejí pulzující, živý organismus.
