Dvacet let jezdím na Letní filmovou školu do Uherského Hradiště, největší nesoutěžní přehlídku filmů v Česku. A delší frontu jsem tam nezažil. Někteří v ní na místo v sálu o kapacitě téměř 500 sedících čekali i dvě hodiny. Kdo přišel hodinu před projekcí, už se nemusel dostat dovnitř. Film přitom na festivalu promítali podruhé během tří dnů a přes dva týdny v kinech po celém Česku a Slovensku.
Takový zájem vyvolal snímek Ondřeje Provazníka Sbormistr. Nadšené ohlasy z karlovarského festivalu, spolu se slibnými recenzemi a příběhem připomínajícím mediálně známou kauzu zneužívání dívek v souboru Bambini di Praga, vytvořily i na poměry tradičně hojně navštěvovaných českých snímků „na filmovce“ dojem výjimečného počinu. Hodného pokusit se za Česko zabojovat aspoň o nominace na Oscara.
Štáb spolu s Provazníkem a producentem Jiřím Konečným po projekci také ochotně odpovídal na dotazy z publika, popisoval, co všechno natáčení obnášelo. Tvůrci počítali s riziky, jako byla možná psychická traumata mladých hereček, proto si například v pauzách mezi záběry zakázali žertovat na citlivá témata. Žádné nekorektní machistické fórky a na scéně vždy přítomná odborná psychologická pomoc.
Shoda jmen s jednou z obětí je nešťastná. Autor si s Karolínou z kauzy Kulínský ale před dvěma lety psal, říká producent Sbormistra
O to více překvapilo, když právě během filmovky vyšlo najevo nařčení od producenta a režiséra – především ale bratra Karolíny, jedné ze zneužívaných dívek v kauze Bambini di Praga – Radovana Síbrta.
Podle Síbrta film zveřejňuje podstatnou část příběhu Karolíny bez jejího souhlasu. Sedí mnoho detailů po ten nejnápadnější – fiktivní hrdinka se jmenuje rovněž Karolína. Tvůrci Sbormistra se odvolávají na to, že snímek zdaleka není inspirován jen kauzou sbormistra Bohumila Kulínského, ale celé to bohužel působí jako snaha vymluvit se z pořekadla „Když něco vypadá, plave a kváká jako kachna, patrně to bude kachna“. A je to zcela zbytečná kaňka na jinak velmi povedeném filmu.
