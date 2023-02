Za posledních 20 let se v Česku snížilo množství vypitého alkoholu, potvrzují to statistiky spotřeby i zdravotnické studie. Češi přitom stále konzumují v přepočtu na hlavu nejvíce piva na světě. Co se tedy mění? Pijeme jinak než dřív.

Během života jedné generace Čechů klesl zájem o pivo o pětinu. Ještě před dvěma dekádami připadalo podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) na jednoho člověka celkem 162 litrů piva. Poslední souhrnná data za celý rok říkají, že předloni to bylo jen 135,4 litru, tedy 271 půllitrů ročně. A pokud se odečte spotřeba turistů, podle Českého svazu pivovarů a sladoven je to dokonce jen 129 litrů. „Pití piva ovlivňuje změna životního stylu. Není možné vypít každý den osm piv a potom jít ráno s kocovinou do práce. Zároveň chtějí lidé žít zdravěji," vysvětluje trend Jan Šuráň, sládek a spolumajitel několika pražských minipivovarů, který také dlouhá léta působil jako prezident Českomoravského svazu minipivovarů. Podle Šuráně klasičtí štamgasti, kteří chodili po „šichtě" do hospody každý den, mizí a spíše se v oblíbeném podniku scházejí třeba jen jednou týdně.

