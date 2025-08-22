Polská vládnoucí liberální elita je téměř dva měsíce od prohraných prezidentských voleb pořád v šoku. Sociologové a politologové rozebírají příčiny toho, proč se prezidentem stal Karol Nawrocki, pravicový historik, amatérský boxer s minulostí fotbalového chuligána Legie Gdaňsk, jejíž symbol má vytetovaný na těle. V prvních dnech v úřadu se profiluje hlavně jako muž z lidu a pro lid.
Jako politik pro všechny se v české předvolební kampani představuje i miliardář Andrej Babiš. Na zájmy obyčejného Slováka se odvolává premiér Robert Fico a maďarský premiér Viktor Orbán, který je asi nejúspěšnějším evropským populistou, se připravuje na kampaň před volbami. Ty poprvé po patnácti letech může opravdu prohrát.
Co se dočtete dál
- Co by se z Polska mohli naučit čeští demokratičtí politici.
- Kde udělala liberální elita chybu.
- Proč může Viktor Orbán prohrát příští rok volby.
