Vytrvalostní běh lidskému organismu prospívá. Svědčí i mozku. Posiluje jeho funkce a chrání jej před neurodegenerativními onemocněními, jako je Parkinsonova či Alzheimerova choroba. Při maratonu však tělo běžce vyčerpá všechny běžně dostupné energetické rezervy. Neurologa Carlose Matuteho z Baskické univerzity v Leioe proto zajímalo, zda si vytrvalci sáhnou pro energii také do mozku. Ve spolupráci s expertem na jeho zobrazení pomocí magnetické rezonance Pedrem Ramosem-Cabrerem vyšetřil mozek desítce maratonských běžců před závodem a po něm.
Jak vyplývá z výsledků, jež španělští vědci publikovali ve vědeckém časopise Nature Metabolism, na konci maratonu mají běžci v mozku o poznání méně myelinu. Tato hmota bohatá na tuky slouží jako izolace výběžků nervových buněk – neuritů – a usnadňuje průchod nervových vzruchů mezi neurony. Úbytek myelinu narušuje funkce neuronů a vyvolává taková onemocnění, jako je roztroušená skleróza. Maratoncům ubylo myelinu především na neuritech, které spojují míchu s mozkovou kůrou. Ty na jedné straně přivádějí podněty ze smyslových orgánů do mozku a na druhé straně zajišťují přenos impulzů pro pohyb z mozku do svalů.
Maratoncem po čtyřicítce. Manažer, který zvládl v kuse 246 kilometrů, a další běžci líčí své překvapivé motivace
V první chvíli to vypadalo, že si vyčerpaní vytrvalci „zadělávají“ na poškození mozku podobné roztroušené skleróze. Vyšetření dva měsíce po závodě ale odhalilo, že se mozek maratonců plně zotavil a izolační vrstvu myelinu na neuritech obnovil. „Mozek se vytrvalostní zátěži velmi rychle přizpůsobí. Změní strukturu, ale ne natrvalo. Nejde tedy o poškození, nýbrž o proces efektivního využívání energetických rezerv. Znovu jsme potvrdili, jak je mozek plastický,“ vysvětluje Carlos Matute.
Studie staví vědce před celou řadu zajímavých otázek. Jaký dopad má opakované čerpání myelinu z mozku na zdraví vytrvalců? A nemohli bychom rychlou obnovu myelinové izolace nervových buněk pozorovanou u běžců využít k léčbě onemocnění, jako je právě roztroušená skleróza?
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist