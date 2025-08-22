Workoholismus bývá mnohdy považován za ctnost – důkaz píle, zodpovědnosti a loajality. Jenže když se z práce stane nutkání, které člověka pronásleduje i na rodinné dovolené, může se ze zdánlivě obdivuhodné vlastnosti stát tichý ničitel vztahů, zdraví i sebedůvěry. Právě volné dny, kdy by měl přijít odpočinek, bývají pro závislé na práci tím nejtěžším obdobím: někteří nedokážou odložit telefon ani u moře, jiní si volno promění v další výkonnostní disciplínu.
„Jsou profese, kde velké pracovní nasazení je skoro nezbytné pro výjimečné výsledky. Klíčové je vědomě sledovat, jestli to nemá destruktivní dopad,“ říká Kateřina Zábrodská.
Uvědomí si během prázdnin někteří Češi poprvé, že jsou workoholici?
V ideálním případě ano. Právě o prázdninách se workoholismus může projevit paradoxně mnohem výrazněji. Pro člověka závislého na práci je volno stresující, protože je nucen nepracovat. Může se objevit podrážděnost, nervozita, nechuť účastnit se volnočasových aktivit – a to jsou v podstatě abstinenční příznaky. Většina workoholiků si ale nepřizná, že jde o problém. Spíš si řeknou, že prostě „nemají čas“ na dovolenou a proč je s tím ostatní zatěžují.
Co se dočtete dál
- Jak vybrat dovolenou pro workoholika.
- Jak nastavit pravidla ve firmě pro dovolené.
- Jak rozlišit mezi workoholismem a prací, která baví.
- Co když workoholik vychovává dítě.
- Proč workoholismem více trpí ženy.
