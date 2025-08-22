Pod tlakem
SERIÁL, Netflix, režie Isabelle Sieb, Amy Neil, od 21. 8.
Pětidílný britský seriál z politického prostředí vzešel z tvůrčí dílny scenáristy Matta Charmana, který má na svědomí takové lahůdky jako třeba Most špionů (2015) nebo Den patriotů (2016). O co v dramatickém thrilleru jde? V době konání summitu s francouzskou prezidentkou unesou britské premiérce manžela a hrozí, že pokud neodstoupí z pozice, bez milosti ho zavraždí. V tu samou chvíli ale začne být vydírána i prezidentka Francie. Obě političky tak jsou nuceny spolupracovat. Čeká je ale řada nepříjemných rozhodnutí i morálních dilemat.
Faela!
HUDBA, Jazz Dock, Praha, 22. 8.
Faela! je energická mezinárodní kapela, která spojuje hudebníky z Argentiny, Chile, Španělska, Anglie i Švédska. Jejich hudba je divokou směsicí tanga, latiny, cumbie, gypsy jazzu, rocku i balkánských rytmů a na pódiu ji doprovází nakažlivá energie, která dokáže během chvíle roztančit celý klub. Skupina vznikla v roce 2007 a od té doby odehrála bezpočet koncertů po Evropě i Jižní Americe. Za sebou má pět alb a vystoupení na prestižních festivalech jako Montreux Jazz Festival nebo Fusion Festival. V Jazz Docku kapela představí svou typickou show plnou spontaneity a žánrové svobody, kde se každý koncert mění v jedinečný hudební zážitek.
Iván Argote – Radical Tenderness
VÝSTAVA, Galerie Rudolfinum, Praha, do 7. 9.
Aktuální výstava Radical Tenderness otevírá prostor k přemýšlení o pojetí veřejného prostoru. Nedefinuje ho jako hierarchické místo, ale jako prostředí založené na péči, otevřenosti a sdílení. Návštěvníci se zde setkají s výzvou přehodnotit zaběhlé struktury moci a reprezentace a představit si budoucnost, která vychází z radosti, kritického dialogu a odvahy hledat nové obzory. Autorem vystavených děl je kolumbijský umělec Iván Argote působící v Paříži, který se dlouhodobě zabývá otázkami symboliky a společenských vztahů. Jeho sochy a instalace často využívají humor a něhu, aby zpochybnily dominantní historické stereotypy a ukázaly jiné způsoby, jak nahlížet na památky a veřejný prostor.
Nebezpečná zvířata
FILM, režie Sean Byrne, v českých kinech od 21. 8.
Do českých kin dorazil snímek Nebezpečná zvířata režiséra Seana Byrneho. Hlavní hrdinkou je mladá surfařka Zephyr, která se ocitá v zajetí psychopatického únosce na lodi uprostřed oceánu. Její život se stává hrou o čas, protože muž má zvrácenou zálibu v postupném obětování svých kořistí žralokům. Temná atmosféra a neustálé napětí slibují intenzivní filmový zážitek, v němž jde doslova o přežití. Tvůrci sázejí nejen na drsný příběh a vizuálně působivé scény, ale i na kontrast brutality a psychologické hry mezi věznitelem a jeho obětí. Nebezpečná zvířata tak kombinují prvky survival hororu s napínavým thrillerem.
