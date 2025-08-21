Začalo to jednoho odpoledne před čtvrtstoletím, kdy se malý syn Karla Pátka v autě rozplakal a nebyl k utišení. Rodina ředitele IT firmy z Prahy tehdy vyjela na výlet na sever Čech. Zastavili v městečku Dubá poblíž Máchova jezera, aby udělali uklidňující pauzu, a pan Pátek si během ní stihl prohlédnout inzeráty tamní realitní kanceláře. Zaujala ho chalupa nabízená za výhodnou cenu v nedaleké vesničce Žďár. A protože Pátkovi tenhle kraj milovali, rozhodli se, že nemovitost koupí a budou tam jezdit na víkendy. Nakonec to dopadlo tak, že se do stavení z hlavního města přestěhovali natrvalo. Později přikoupili další chalupu s obřím pozemkem stojící asi o sto metrů dál, zrekonstruovali ji a začali pronajímat. A dnes, kdy je pan Pátek už v penzi, je tahle druhá roubenka živí a je podle majitele „ztělesněním vize starých dobrých časů prožívaných právě teď“.
Stojí před ní dřevěný poutač s nápisem Pohádková chaloupka. Takzvaný podstávkový dům z 18. století stavbu ze starých příběhů a legend opravdu připomíná. Je památkově chráněný, stejně jako tři desítky dalších převážně roubených a podstávkových chalup ve Žďáru, jenž je od roku 1995 venkovskou památkovou rezervací. Roubenky získaly svůj název podle roubení čili stavební techniky, kdy se trámy kladly vodorovně na sebe. Podstávky jsou dřevěné oblouky, které měly vyrovnat statiku roubených či hrázděných pater.
Co se dočtete dál
- Jak se pronajímatel státem chráněné roubenky ve Žďáru vyrovnává s dohledem památkářů.
- Proč majitelé hájenky vybavené pivní pípou i tobogánem v Čenkovicích uvažují o prodeji.
- V jakých dvou krajích chaty a chalupy nabízené k prodeji za poslední rok nejvíc podražily.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.