Empatii považujeme za jednu z nejcennějších lidských vlastností. Schopnost vcítit se do druhých má být základem dobrých vztahů, kvalitního leadershipu i určitou pojistkou proti bezohlednosti. Jenže psychologický výzkum v posledních letech ukazuje, že empatie a takzvané temné osobnostní rysy se nemusí vylučovat. Člověk může být empatický, společenský a na první pohled velmi přívětivý, a zároveň vykazovat vyšší míru narcismu nebo psychopatických rysů. Právě pro tuto překvapivou kombinaci vznikl pojem temný empat. Nejde přitom o diagnózu ani nový typ poruchy osobnosti, ale o specifický profil vlastností.
„Temní empati se častěji dopouštějí nepřímé mezilidské agrese. Vyšší skóre měli zejména u chování spojeného s vyvoláváním pocitů viny a zlomyslným humorem,“ říká v rozhovoru pro HN psycholožka Nadja Heymová, která stála u zrodu výzkumu temných empatů. Popisuje další rysy, které u temného empata objevili, i to, jak se projevují v práci nebo ve vztazích.
Co je přesně temný empat?
Tradičně byly temné rysy spojovány s nedostatkem empatie. Ale my jsme popsali specifický osobnostní profil, který vykazuje zvýšenou míru empatie zároveň s vysokou úrovní rysů takzvané temné triády, tedy narcismu, machiavelismu a psychopatie. Naše studie ukázala, že takový podíl lidí může být ve společnosti poměrně vysoký. Ale pozor, není to nový typ osobnosti, spíše kombinace temných rysů a jednotlivých složek empatie.
Co se dočtete dál
- Kdo přesně je temný empat.
- Proč byl výzkum tak překvapivý.
- Jak zkoumání dál pokračuje.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace