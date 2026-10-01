Financovat základní výzkum je náročné všude na světě. Výsledky jsou nejisté a i v případě úspěchu vyžadují čas. Na to, jak se využijí v praxi, nemusí mít na začátku výzkumu jasnou odpověď ani sám vědec. Přesně na tyto problémy narazila americká vědkyně s čínskými kořeny Fei-Fei Li, když před dvaceti lety přišla s nápadem vytvořit gigantickou databázi fotografií, na které by se algoritmy samy naučily „vidět“. Měla vizi, že když se počítačům ukáže svět takový, jaký skutečně je, bude to efektivnější než nekonečné programování pravidel pro umělou inteligenci.
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