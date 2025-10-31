Dokázali byste zastřelit nemluvně? Věřím, že všichni teď odmítavě kroutíte hlavou a cítíte se trochu dotčeni, že mám vůbec tu drzost položit podobnou otázku. Podobně by asi reagovali němečtí policisté ze 101. záložního policejního praporu v Hamburku, kdyby se jich na to samé zeptali před druhou světovou válkou. O pár let později ale právě tihle muži, většinou tátové od rodin ve vyšším věku nevhodném pro vojenskou službu, vyhlazovali židovské rodiny včetně nemluvňat ve vesnicích v okupovaném Polsku.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Co stojí za tím, že lidé otupí a jednají v rozporu s morálními zásadami.
  • Proč se postupem času takové chování stává snadnějším.
  • Lze se podobně snadno stát i odvážnějším a morálnějším človekem.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se