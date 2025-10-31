Dokázali byste zastřelit nemluvně? Věřím, že všichni teď odmítavě kroutíte hlavou a cítíte se trochu dotčeni, že mám vůbec tu drzost položit podobnou otázku. Podobně by asi reagovali němečtí policisté ze 101. záložního policejního praporu v Hamburku, kdyby se jich na to samé zeptali před druhou světovou válkou. O pár let později ale právě tihle muži, většinou tátové od rodin ve vyšším věku nevhodném pro vojenskou službu, vyhlazovali židovské rodiny včetně nemluvňat ve vesnicích v okupovaném Polsku.
Co se dočtete dál
- Co stojí za tím, že lidé otupí a jednají v rozporu s morálními zásadami.
- Proč se postupem času takové chování stává snadnějším.
- Lze se podobně snadno stát i odvážnějším a morálnějším človekem.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.