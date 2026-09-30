Na papíře vypadal plán jednoduše. Evropská kosmická agentura postaví sondu EnVision, která se vydá k Venuši. Evropané zajistí samotnou sondu, většinu vědeckých přístrojů i její start a Američané pomohou s jedním z přístrojů – z těch nejdůležitějších. Jenže teď se ukazuje, že tomu tak téměř jistě nebude. Američané se totiž rozhodli z rozjetého vlaku konstrukce sondy vystoupit.
Pro EnVision je to zásadní problém. Přístrojem, který měli Američané dodat, je radar VenSAR, s jehož pomocí jsme měli spatřit, jak povrch rozžhavené planety vypadá. Venuše je obklopená hustou atmosférou a zahalená souvislou vrstvou oblačnosti. Běžnými kamerami proto její povrch spatřit nemůžeme. Radarovým paprskům ale oblaka nevadí.
Co se dočtete dál
- Jaké mise se dostaly do problémů.
- Jak vypadá evropská odpověď.