Žijeme v časech „proteinové horečky“. Obchody se plní potravinami s označením „high protein“ a influenceři se předhánějí v návodech, jak dostat do těla co nejvíce bílkovin. Tým Christophera Morrisona z Pennington Biomedical Research Center v americkém Baton Rouge však přichází s přesně opačným návodem na zdravé stáří a delší život: Omezte spotřebu proteinů. Argumenty pro tuto zásadu zdravé výživy shrnuli vědci v článku publikovaném vědeckým časopisem Cell Metabolism.
Mezi lidmi usilujícími o dlouhý a zdravý život bývá populární omezení příjmu energie s potravou, takzvaná kalorická restrikce. Ta prodlužuje život mnoha různým živočichům. Pokusy na myších ale prokázaly, že pozitivní odezva na kalorickou restrikci je podmíněna vhodnými genetickými vlohami. Také na omezení přísunu proteinů reagují zlepšením zdravotního stavu a prodloužením života mnohé živočišné druhy.
Proteiny místo kalorií. Nový trend vyšší konzumace bílkovin má i zdravotní háček
Morrison a jeho spolupracovníci prezentovali důkazy ve prospěch teorie, podle které je pozitivní efekt omezeného příjmu proteinů s potravou vyvolán změnami aktivity mozkových center a ta následně působí na široké spektrum životních pochodů. „Nízkoproteinový elixír mládí“ by neměl zlepšovat jen dílčí ukazatele stárnutí, jako je snížená produkce energie v buňkách nebo poškození DNA, ale měl by působit komplexně. Každá skupina živočichů k tomu však využívá jinou klíčovou molekulu. U hmyzu reprezentovaného muškou octomilkou sehrává tuto roli hormon tachykinin vylučovaný buňkami střeva. V případě myší plní obdobnou úlohu molekula fibroblastového růstového faktoru 21 vylučovaná játry.
Morrison a spol. jsou přesvědčeni, že stávající metody zacílené na prodloužení života korigují pouze jednotlivé životní procesy narušené věkem. Podle nich skrývá nízkoproteinová dieta „univerzální klíč“, jenž spustí celý komplex změn vedoucích k lepšímu zdravotnímu stavu a delšímu životu. Zatím vědci znají tento klíč pro octomilky, laboratorní myši a další živočichy. Jestli i člověku odemyká dveře k dlouhému, zdravému stáří fibroblastový růstový faktor 21, není jasné.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit