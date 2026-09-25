Pásový opar je vyvolán herpetickým virem varicella zoster, který způsobuje i plané neštovice. Původce obou onemocnění může dlouhá léta přežívat v nervech nakaženého člověka a k aktivitě se probouzet například při oslabení organismu stresem. Nejčastěji propuká pásový opar u lidí ve věku nad 50 let. Ti se ale před ním mohou chránit vakcínou Shingrix. Očkovací látka se skládá z obalové bílkoviny viru varicella zoster a z adjuvans – látky posilující imunitní reakci na virovou bílkovinu. Očkování nabudí imunitní systém proti viru a brání vzniku bolestivého pásového oparu.
Už v roce 2024 zjistil tým vedený Paulem Harrisonem z University of Oxford, že lidé očkovaní proti pásovému oparu vykazují zvýšenou odolnost vůči Alzheimerově chorobě. Ve studii publikované v lékařském časopise Nature Medicine teď Harrison a spol. předkládají důkazy o tom, že vakcína Shingrix chrání také kardiovaskulární systém.
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Do výsledků studií prokazujících lepší zdravotní stav po očkování se často promítá fakt, že lidé, kteří se nechávají očkovat, se těší lepšímu zdravotnímu stavu než jejich vrstevníci, kteří se očkování vyhýbají. Harrison a jeho spolupracovníci si byli této okolnosti vědomi. Proto porovnávali zdravotní stav 36 tisíc lidí ve věku nad 60 let, z nichž se všichni nechali očkovat proti pásovému oparu. Někteří dostali novější vakcínu Shingrix, jiní starší očkovací látku Zostavax tvořenou inaktivovanými částicemi viru. Vědci sledovali zdraví lidí sedm let po očkování a zaměřili se u nich na případy selhání srdce, mozkových cévních příhod a dalších kardiovaskulárních chorob. Po podání vakcíny Shingrix zůstávali senioři bez těchto onemocnění po dobu delší o devět procent. Pravděpodobnost selhání srdce a riziko mozkové cévní příhody se u nich snížilo o 12 procent.
Studie nezjišťovala příčiny zlepšeného zdravotního stavu, ale Harrison a spol. ho dávají do souvislosti s tím, že adjuvans potlačuje v těle produkci látek podporujících zánět. A právě zánětlivé reakce jsou jedním z hlavních rizikových faktorů pro kardiovaskulární choroby.
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