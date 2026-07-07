Ještě v 70. letech minulého století zaznívala v populárních písních z horních příček hitparád slova jako „my“ nebo „náš“ mnohem častěji než dnes. Od té doby přibývá v textech hitů zájmen „já“ nebo „můj“. Tento trend k sebestřednosti se projevuje i v jiných oblastech umění. V knihách vydaných v letech 1960 až 2008 ve Spojených státech narostla frekvence zájmen „já“ a „můj“ o 42 procent a výskyt zájmen „my“ a „náš“ o desetinu poklesl. Zároveň vědci zaznamenali v americké společnosti nárůst narcisistických rysů. Vědecké studie odhalily podobné trendy mezi obyvateli dalších zemí, například Velké Británie nebo Kanady.
Mezinárodní tým pod vedením Maria Golubickise z Univerzity Spojených arabských emirátů se pozastavil nad faktem, že až doposud vědci sledovali trend k nárůstu individualismu jen v západních zemích. Ve studii publikované ve vědeckém časopise PLoS One se proto zevrubněji podívali nejen na texty písní, které kralovaly v posledním půlstoletí hitparádám ve Spojených státech a Německu, ale také na hity, jež se těšily popularitě v Japonsku a v Hongkongu. S využitím počítačových programů pro lingvistické analýzy textů potvrdili jasný trend k sebestřednosti textů písní populárních v obou západních zemích, tedy v USA a Německu. V Japonsku ani v Hongkongu se ale tahle tendence neprojevila. V textech nejpopulárnějších písní tam zaznívají „kolektivistická“ slova „my“ nebo „náš“ stejně často jako před 50 lety.
Posun k individualismu nepředstavuje podle Golubickise a jeho spolupracovníků univerzální trend. Významnou měrou do něj promlouvá kultura dané země. Ta se do určité míry projevuje i na Západě. Například ve Spojených státech odhalili vědci nejsilnější nárůst „individualistických“ zájmen „já“ a „můj“ v textech nejpopulárnějších songů v dobách nízké nezaměstnanosti. Jakmile nezaměstnanost stoupla, zájmena „my“ nebo „náš“ slavila určitý comeback.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit