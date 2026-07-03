Teenageři to nemají lehké. Cítí nutkavou potřebu zkoušet nové věci a na rizika se přitom mnohdy neohlížejí. Někteří tak sáhnou i po návykových látkách. Tým vedený Beatriz Lunaovou z University of Pittsburgh se pokusil přijít zmatkům v hlavách mladých lidí na kloub. Vědci získali ke spolupráci na výzkumu 6 tisíc dobrovolníků z řad teenagerů. Ti jednou za rok vyplnili dotazník, v kterém kromě jiného uvedli, jak jsou na tom s konzumací alkoholu a dalších návykových látek. Vědce také zajímaly sklony teenagerů k impulzivnímu chování a schopnost sebeovládání. Dobrovolníkům každoročně vyšetřili mozek moderními zobrazovacími metodami. Výzkum trval devět let a jeho výsledky zveřejnili Lunaová a spol. ve vědeckém časopise Nature Communications.
Jak se dalo čekat, teenageři zvládali krizové životní období různě. Někteří nechtěli s návykovými látkami nic mít, jiní k nim naopak sklouzli. Většina ale s přibývajícím věkem „dostala rozum“ a ve věku kolem pětadvaceti let obvykle s drogami a nadměrným pitím alkoholu skončila. Vyšetření prokázala, že skupina teenagerů se silným sklonem k užívání návykových látek měla v mozku snížené hladiny dopaminu. S postupujícím věkem jim hladiny tohoto neurotransmiteru rostly, a když dosáhly normálu, nutkání k riskantnímu chování ustoupilo.
„Riskantní chování k dospívání patří,“ říká Beatriz Lunaová. „U mnoha dětí nastoupí a pak zase odezní. Rodiče jim mohou pomoci tím, že obrátí jejich pozornost k pozitivním společenským aktivitám, jako jsou třeba kolektivní sporty. Děti pak mohou získávat „odměnu“ v podobě dopaminu bezpečným způsobem.“
Mozek funguje komplikovaně, jednoduchá logika tam často neplatí. Další skupina teenagerů byli ti, kteří užívání návykových látek propadli – ti mívali během dospívání už od počátku hladiny dopaminu vysoké, ale stejně cítili potřebu brát drogy. Zkrátka měli mozek od počátku jinak nastavený.
„Zjednodušeně – důležité není, zda si mladý člověk s návykovými látkami zahrává, ale zda u nich vydrží a jejich užívání propadne. My jsme nyní schopni tyto dvě skupiny teenagerů od sebe odlišit,“ dodává Lunaová.
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