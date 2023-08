Co nás přiměje k lepším výkonům? Šibeniční termín pro odevzdání práce? Vidina slušných prémií? Strach z rozzuřeného šéfa? Podle týmu vedeného Rose Faghihovou z New York University stačí každodenní drobné radosti. Vyplývá to ze závěrů studie zveřejněné ve vědeckém časopise Scientific Reports.

Faghihová a její spolupracovníci využili pro experiment vlastní aparaturu MINDWATCH, která měří změny v elektrických charakteristikách pokožky vyvolané pocením a pomocí speciálního algoritmu z nich vyvozuje závěry o aktivitě mozku. Oba procesy – aktivita mozku a změny vlastností kůže – spolu úzce souvisejí. Stávající aparatury však potřebují k vyhodnocení signálů z pokožky dlouhé minuty. Algoritmus MINDWATCH pracuje tak rychle, že dovoluje monitorování stavu mozku průběžně v reálném čase.

Třicítce dobrovolníků vědci promítali v poměrně rychlém sledu sérii obrázků. Účastníci pokusu měli za úkol rozhodnout, jestli se to, co právě vidí na monitoru, shoduje se snímkem, který už v promítané sérii zahlédli. V nejjednodušším testu vzpomínali na předešlý obrázek, v obtížnějších verzích se museli ve vzpomínkách vrátit o dva a nakonec i o tři snímky zpátky. Dobrovolníci absolvovali testy bez povzbudivých stimulů a pak i při poslechu oblíbené hudby, s šálkem kávy nebo s vůní parfému podle vlastního výběru. Pásky na zápěstí měřily změny ve vlastnostech kůže a aparatura MINDWATCH hodnotila aktivitu mozku.

Hudba a káva výrazně zvyšovaly nabuzení mozku, což se projevilo zlepšeným výsledkem testů. Hudba posilovala práci mozku víc než káva. Vliv vůně parfému nebyl tak výrazný. Pozitivní efekt příjemného zážitku byl nejsilnější, když dobrovolníci řešili nejobtížnější variantu testu a jejich mozek podával největší výkon. Poslech hudby a pití kávy tedy patří ke každodenním radostem, které mohou ovlivnit činnost mozku a zlepší výkony při úkolech náročných na soustředění a paměť.