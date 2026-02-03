Za genialitou je jedno procento nadání a devětadevadesát procent dřiny,“ tvrdil geniální vynálezce Thomas Alva Edison. Tvrdou práci považovali za důležitější než talent i mnozí vynikající spisovatelé či sportovci. Lidé přesto obdivují mnohem víc zázračné talenty než zarputilé dříče. Vědci to dávají do souvislosti s lidským sklonem upřednostňovat přírodní před umělým.
Názorně to demonstroval experiment, který provedla Chia-Jung Tsayová s Mahzarin Banajiovou na Harvardově univerzitě. Aktivním hudebníkům pouštěly dvě dvacetisekundové ukázky z klavírního koncertu v podání tchajwanské klavíristky Gwhyneth Chenové. Tsayová s Banajiovou ale dobrovolníkům tvrdily, že poslouchají dvě různé interpretky, a ty představily fiktivními životopisy. V prvním zdůrazňovaly vrozený hudební talent, ve druhém pak přisuzovaly mistrovství klavíristky cílevědomé, tvrdé práci.
Co se dočtete dál
- Obdiv k vrozeným dispozicím se nemusí týkat jen muzikantů. Co ukázal další z experimentů, kde šlo o podnikání?
- Jak vychovávat špičky v nejrůznějších oborech lidské činnosti?
- Jak si to vědci vysvětlují?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.