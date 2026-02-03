Za genialitou je jedno procento nadání a devětadevadesát procent dřiny,“ tvrdil geniální vynálezce Thomas Alva Edison. Tvrdou práci považovali za důležitější než talent i mnozí vynikající spisovatelé či sportovci. Lidé přesto obdivují mnohem víc zázračné talenty než zarputilé dříče. Vědci to dávají do souvislosti s lidským sklonem upřednostňovat přírodní před umělým.

Názorně to demonstroval experiment, který provedla Chia-Jung TsayováMahzarin Banajiovou na Harvardově univerzitě. Aktivním hudebníkům pouštěly dvě dvacetisekundové ukázky z klavírního koncertu v podání tchajwanské klavíristky Gwhyneth Chenové. Tsayová s Banajiovou ale dobrovolníkům tvrdily, že poslouchají dvě různé interpretky, a ty představily fiktivními životopisy. V prvním zdůrazňovaly vrozený hudební talent, ve druhém pak přisuzovaly mistrovství klavíristky cílevědomé, tvrdé práci.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Obdiv k vrozeným dispozicím se nemusí týkat jen muzikantů. Co ukázal další z experimentů, kde šlo o podnikání?
  • Jak vychovávat špičky v nejrůznějších oborech lidské činnosti?
  • Jak si to vědci vysvětlují?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.