Pšenice, z které lze upéct housky pro lidi s celiakií odkázané na bezlepkovou dietu. Rajče bohaté na zdraví prospěšné antioxidanty. Hlávkový salát s vysokým obsahem vitaminu A a C. Burské oříšky bez alergenů, ale zato se zdravější skladbou tuků. To je jen malá ukázka zemědělských plodin s dědičnou informací upravenou pomocí metod označovaných jako editace genomu. Jde o trefné pojmenování, protože tyto techniky genového inženýrství dovolují upravovat DNA podobně jako editujeme text v počítači.
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