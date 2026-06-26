Počasí je jedním z nejčastějších spouštěčů bolestí hlavy a migrén,“ konstatuje Vincent Martin z University of Cincinnati. „Z našeho výzkumu vyplývá, že bolesti hlavy a migrény může spouštět zvláštní charakter bouřek.“
Vědci pod Martinovým vedením analyzovali meteorologické záznamy z jihozápadní části Spojených států a zdravotní záznamy tamějších obyvatel. Pátrali po spojitosti mezi počasím a nástupy bolestí hlavy a migrén. Neomezili se na jednotlivé parametry počasí, jako je množství srážek nebo tlak vzduchu, ale snažili se ho postihnout komplexně, a to s ohledem na jednotlivé oblasti i na roční období. Výsledky výzkumu svého týmu přednesl Martin na lékařské konferenci American Headache Society Annual Scientific Meeting, konané začátkem června v americkém Orlandu.
Jako rizikovou meteorologickou situaci odhalili vědci příchod studené fronty se srážkami. Ten zvyšoval četnost případů bolestí hlavy a migrén v průběhu celého roku. Druhé kritické období nastávalo, když se ustanovila tlaková výše nad Bermudami, k čemuž dochází hlavně v létě. Obě tyto meteorologické konstelace bývají poměrně časté.
Vědci využili data ze studií HALO-EM a HALO-LTS, v kterých byl u pacientů trpících silnými bolestmi hlavy a migrénami testován lék Fremanezumab. Lidé, kteří lék distribuovaný pod označením Ajovy užívali aspoň šest měsíců, byli při krizových typech počasí vůči bolestem hlavy a nástupu migrén významně odolnější.
Fremanezumab je monoklonální protilátka speciálně navržená k prevenci migrén. Podává se v injekcích pod kůži a váže se na molekulu neuropeptidu příbuzného s kalcitoninem, zkráceně CGRP. Tento neuropeptid má silný účinek na roztažení cév a sehrává zřejmě významnou roli i v přenosu bolestivých vjemů. „Zvýšení odolnosti k bolestem hlavy a migrénám jsme pozorovali už po jednom měsíci užívání léku,“ konstatuje člen výzkumného týmu Fred Cohen z Icahn School of Medicine.
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