Včelí dělnice hledají potravu v širokém okolí úlu. V obdobích nouze pátrají i na lokalitách vzdálených více než 10 kilometrů. Nezabloudí, přestože za letu všelijak kličkují. Když nasbírají dost pylu a nektaru, zamíří nejkratší cestou domů. Včely zvládají složitou navigaci, i když nedisponují nijak omračující kapacitou nervového systému. V hlavě nosí necelý milion neuronů, ale z těch dokážou vyždímat maximum. Pomáhají si strategiemi, které evolucí dovedly k maximální efektivitě. Vědce navigační schopnosti včel fascinují a závistivě po ní pokukují třeba vývojáři dronů.
Co se dočtete dál
- Jak se chovají včelí dělnice.
- Čím vědci drony vybavili.
- Co zvládnou a kde by mohly najít využití.
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