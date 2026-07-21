Včelí dělnice hledají potravu v širokém okolí úlu. V obdobích nouze pátrají i na lokalitách vzdálených více než 10 kilometrů. Nezabloudí, přestože za letu všelijak kličkují. Když nasbírají dost pylu a nektaru, zamíří nejkratší cestou domů. Včely zvládají složitou navigaci, i když nedisponují nijak omračující kapacitou nervového systému. V hlavě nosí necelý milion neuronů, ale z těch dokážou vyždímat maximum. Pomáhají si strategiemi, které evolucí dovedly k maximální efektivitě. Vědce navigační schopnosti včel fascinují a závistivě po ní pokukují třeba vývojáři dronů.

Zbývá vám ještě 90 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Jak se chovají včelí dělnice.
  • Čím vědci drony vybavili.
  • Co zvládnou a kde by mohly najít využití.

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.