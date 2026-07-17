Cayo Santiago, známý také jako Opičí ostrov, leží nedaleko od Portorika. Nežijí na něm lidé, ale od roku 1938 ho obývá uměle založená kolonie makaků rhesus importovaných z Indie. Dnes čítá více než 1500 zvířat, která tu zkoumají vědci z celého světa. Nejnovější studie amerického týmu vedeného Noahem Snyderem-Macklerem z Arizona State University a Amandou Leaovou z Vanderbilt University se zaměřila na následky silných stresů, které opice zažily v raném mládí. Některé například přišly o matku, jiné vyrůstaly v tvrdé konkurenci velkých opičích tlup, kde jejich matky zaujímaly nejnižší příčky společenského žebříčku. Vědce zajímalo, jak se tyto drsné zkušenosti z mládí promítly do aktivity genů dospělých opic. Výsledky jejich bádání zveřejnil vědecký časopis Science.
Lidé i zvířata se rodí s „dobře vyladěnou“ dědičnou informací, která pak umožní každé tkáni a orgánu optimální chod. Kromě jiného to zajišťuje tzv. metylace DNA, kdy se na některé úseky DNA navážou metylové skupiny tvořené jedním atomem uhlíku a na něj napojenými třemi atomy vodíku. Čím více metylových skupin daný úsek nese, tím menší je tam aktivita genů. Úbytek metylových skupin aktivitu genů zvedá. S věkem se metylace mění. Geny pak tíhnou ke zbytečně vysokému pracovnímu nasazení a jejich souhra se vytrácí.
U opic z Cayo Santiago vědci zjistili, že stres v raném mládí poznamená dědičnou informaci na zbytek života. Často jím byla postižena metylace úseků DNA, kde se vazba metylových skupin mění v důsledku stárnutí. Všechny stresové události ale neměly stejný efekt. Některé stárnutí uspíšily, ale jiné organismus opic „omladily“. Jednotlivé tkáně a orgány reagovaly rozdílně. Významně se stres v mládí projevil třeba v hypofýze, ale přitom nepoznamenal buňky krve.
Výsledky výzkumu na makacích jsou významné pro odhalování dlouhodobých následků stresu u člověka. Tam se vědci většinou spoléhají na míru metylace DNA v buňkách krve. Nová studie ale ukazuje, že to nemusí být nejlepší přístup.
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