Nová generace léků proti obezitě potlačuje chuť k jídlu a umožní pacientům zhubnout za rok o 15 až 25 procent. Dodatečně se ukazují i další přínosy. Snižují například riziko kardiovaskulárních chorob či onemocnění ledvin. Nově nabízejí naději i mužům s poruchami plodnosti. Vyplývá to z referátu, který přednesla endokrinoložka Pratibha Nateshová z Warwick Medical School v anglickém Coventry na nedávné konferenci pořádané Endocrine Society v americkém Chicagu.
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