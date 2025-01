Lidstvo pěstuje stále více plodin, jejichž úroda je závislá na práci hmyzích opylovačů. Hmyzu však v přírodě ubývá a odborníci hovoří o opylovací krizi. V budoucnu očekávají experti mimo jiné to, že se budou plodiny pěstovat v mnohaposchoďových uzavřených halách. Do těch se hmyz nedostane a rostlinám bude nutné zajistit alternativní způsob opylení. Tým vedený YuFeng Chenem z Massachusetts Institute of Technology v americké Cambridgi proto vyvíjí roboty, kteří hmyz nahradí.

Ve studii publikované vědeckým časopisem Science Robotics představili novou generaci miniaturních létacích strojů, která vydrží ve vzduchu stokrát déle než předchozí model z roku 2021. Ten byl vybaven čtyřmi pohonnými jednotkami, z nichž každá ovládala dvě křídla. Nebyla to šťastná konstrukce, protože nedovolovala naplno využít potenciál jednotlivých křídel.

„Žádný hmyz nemá osm křídel,“ přiznává chybu Chen. Novému modelu proto ponechal čtyři pohonné jednotky, ale každá žene jen jedno křídlo. Na robotu se tak uvolnilo místo pro elektroniku. Vztlak křídel vzrostl. Teď mávají třikrát větší silou, a navíc dovolují mnohem přesnější kontrolu nad dráhou letu. K tomu významně přispěl i pohon zajištěný pružným polymerem, který se smršťuje a roztahuje v reakci na elektrické impulzy dodávané uhlíkovými nanovlákny. Dokonalejší napojení křídla na pohonnou jednotku prodloužilo robotům životnost.

Při testech vydrželi roboti ve vzduchu přes 1000 sekund a pohybovali se průměrnou rychlostí 35 centimetrů za sekundu. Jsou přitom schopni obratů a přemetů ve vzduchu. Nároky Chenova týmu jsou ale mnohem vyšší. Chtějí sestrojit roboty, kteří se vydrží vznášet 10 tisíc sekund a vystačí k tomu s vlastním zdrojem energie. Včely a čmeláci se dvěma páry křídel zůstanou i pak pro roboty nedostižným vzorem.

„Včely ovládají křídla pomocí svalů způsobem, který nás fascinuje. Napodobit to u robotů zatím nedokážeme,“ povzdychl si YuFeng Chen.