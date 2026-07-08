Prvního a druhého září roku 1859 postihla Zemi extrémně silná geomagnetická bouře. Slunce o sobě dávalo vědět už od konce srpna mohutnými polárními zářemi, které byly viditelné až v Karibiku, na Havaji nebo na severu Austrálie. Ve vyšších zeměpisných šířkách ozářily noční oblohu natolik, že bylo světlo jako ve dne a lidé vstávali do práce. Polární záře se rodily v důsledku silných slunečních erupcí. Ty „vyčistily“ prostor mezi Sluncem a Zemí, a když pak počátkem září Slunce vyvrhlo směrem k Zemi další obří porci plazmatu, dorazil ničím nebržděný proud ionizovaných částic k naší planetě v rekordním čase 17 hodin 36 minut. Sluneční erupce nevyvolaly ale jen úžasnou podívanou na noční obloze.
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