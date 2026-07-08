Prvního a druhého září roku 1859 postihla Zemi extrémně silná geomagnetická bouře. Slunce o sobě dávalo vědět už od konce srpna mohutnými polárními zářemi, které byly viditelné až v Karibiku, na Havaji nebo na severu Austrálie. Ve vyšších zeměpisných šířkách ozářily noční oblohu natolik, že bylo světlo jako ve dne a lidé vstávali do práce. Polární záře se rodily v důsledku silných slunečních erupcí. Ty „vyčistily“ prostor mezi Sluncem a Zemí, a když pak počátkem září Slunce vyvrhlo směrem k Zemi další obří porci plazmatu, dorazil ničím nebržděný proud ionizovaných částic k naší planetě v rekordním čase 17 hodin 36 minut. Sluneční erupce nevyvolaly ale jen úžasnou podívanou na noční obloze. 

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Kdy Zemi už Slunce povážlivě hrozilo?
  • Jak by StormWall fungoval?
  • Nakolik by podle vědců dokázal intenzitu sluneční bouře utlumit?
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.