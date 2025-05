On se živí jako svářeč, ona je učitelkou. Doma mají připravenou dětskou postýlku, kterou Amanda při jednom zvláště silném návalu štěstí koupila, ale těhotenství se zatím nedaří. To se zdá být jediným problémem v rodinné harmonii, kterou ani nízké platy nemohou znejistit. Ti dva netouží urvat co nejvíc superzážitků, spokojí se každý rok s výletem do penzionu, kde kdysi slavili svatbu.

Jenže pak se Amanda zhroutí, lékaři jí diagnostikují nádor na mozku a nepřipouštějí naději. Jedině… Jedině že by manžel souhlasil s experimentální léčbou. Moderní technologie tu část Amandina mozku, jež byla zasažena nádorem, naskenuje, zálohuje a daty uloženými na cloudu bude pak vyživovat náhradní mozkovou hmotu. Kdo by nesouhlasil, že? A zápletka je nabíledni. Operace se sice zdaří, ale Amanda se stane předmětem nelítostného byznysu. Data, na nichž je životně závislá, dostává pravidelně, ale v omezeném rozsahu, navíc proložená reklamními sděleními. Stačí si koupit vyšší tarif, prémiový balíček, zaplatit osm set, tisíc, dva tisíce…

V sedmé sérii „sbírky pohádek digitálního věku“, jak recenzenti rádi nazývají Black Mirror neboli Černé zrcadlo, Charlie Brooker rozehrává zase vědecko-fantastické příběhy a užívá si při tom společenské satiry, a přece je to trochu jiný Charlie Brooker. „Nebylo to vědomé, ale v téhle antalogii mám víc minulosti než budoucnosti, víc komentářů a citovějších epizod. Ano, dojde i na znepokojivé či mrazivé okamžiky, ale asi je tu méně dystopie,“ připustil před mikrofony BBC. A jaksi zlidštěl, zdá se. Vztahy, myšlenky, názory a emoce aspoň pro tentokrát shledává zásadnějšími než technologie. Ty se do všeho stejně ale pletou. „Technologie se vyvíjejí tak rychle, že se nebojím, že by mi došly nápady,“ směje se režisér. Osmá řada asi na sebe nedá dlouho čekat.

Černé zrcadlo / Black Mirror, série 7 (Velká Británie, 2025)

SERIÁL, tvůrce Charlie Brooker, na Netflixu od 10. dubna