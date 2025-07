Vzdala se advokacie, začala psát knihu, rozešla se s otcem svého syna, přestěhovala se do malého bytu, zbavila se všech zbytečností a začala chodit s dívkami. Radikální změna. Otočka o 180 stupňů. A pořádně náročná situace. Zvládá ji díky disciplíně: každý den plave, jezdí na kole, píše. Občas stihne i navázat známost, byť jen na jednu noc.

Kolečko v poměrně fungujícím soukolí praskne, když Clémence řekne celou pravdu svému bývalému partnerovi. Do té doby vstřícný muž se obrátí proti ní, získá syna do výhradní péče. Nastane právní bitva, brodíme se předsudky nasáklými nevyslovenou misogynií, bojíme se o vztah matky a syna, pochybujeme o smyslu lásky, rodiny…

Vicky Kriepsová v titulní roli filmu Love Me Tender, který natočila mladá francouzská režisérka Anna Cazenave Cambetová, září po svém osobitém způsobu. A stejně jako v Cannes vyjadřovala i v Karlových Varech při každém setkání s novináři své souznění s rolí: „Hluboce se mě dotýká, protože jsem zažila něco podobného. Dovolila jsem si živit se uměním i přesto, že mám děti. A partnerovi jsem řekla: ,Mám tě ráda, ale nemiluju tě. Měli bychom se rozejít.‘ Všichni mě za to odsoudili. Protože to se přece nedělá.“

Foto: Tereza Havlínková

Odvahu udělat to, co se přece nedělá, měla však především Constance Debréová. To ona ve francouzském nakladatelství Flamarion před pěti lety vydala svou autofikční zpověď, jež se stala předlohou k filmu. To ona zahodila advokacii a píše romány, to ona dělá věci, o nichž si kdysi myslela, že jich není schopna. „Filmová adaptace románu volí romantičtější a sentimentálnější vyprávění, spisovatelčinu chladnou drsnost nechává na okraji, jen občas je postřehnutelná ve slovech, gestech,“ napsal deník Le Monde, když byl snímek uveden ve Francii. Než se film dostane do českých kin, mohou se ti, kteří nestíhají festivaly, na poměrně výbušné téma připravit. Knihu Constance Debréové vydalo česky nakladatelství tranzit.cz v květnu. V pravý čas.

Constance Debré: Love Me Tender

KNIHA, přeložila Petra Zikmundová, vydal tranzit.cz, 2025