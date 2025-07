Tajemství loňského léta (USA 2025)

FILM, režie Jennifer K. Robinson, distribuce Falcon, v kinech od 17. 7.

„První film fungoval, protože se dotýkal univerzálního – myšlenky, že rozhodnutí, která učiníte v mládí, vás mohou provázet až do dospělosti… To, co bylo nové, byla emocionální tíha hororu: vina, tajemství a přátelství pod tlakem,“ říká Neal M. Moritz, který v roce 1997 produkoval veleúspěšný snímek Tajemství loňského léta. O 28 let později se situace opakuje: pět kamarádů způsobí smrtelnou autonehodu, rozhodnou se o ní mlčet, ale dožene je pocit viny – a zabiják. Vítejte zpět v Southportu! A co myslíte, kde bydlí ti dva, co minule přežili?

Letní Letná

FESTIVAL, Praha, 13.–31. 8.

Festival nového cirkusu a divadla přinese opět novinky z Francie, Kanady a dalších zemí, zároveň je však přehlídkou české současné scény. Entrée bude patřit souboru Blackout Paradox a jeho představení Stvoření se spoustou ohnivých rekvizit. Festival uvede i dvě české premiéry: tanečnice a mimka Michaela Stará bude zkoumat sousedské vztahy v představení Od vedle!, zatímco FysioART s platformou MOVE Ostrava budou při produkci nazvané Divoké husy vyprávět příběhy, jež čerpají ze středoevropských pohádek i arktických ság. A pak ještě dojde na spoustu dalších nových představení…

Tanečnice a mimka Michaela Stará Foto: Jakub Dušek

Erika Bornová: Stíny horkého léta Traudi Schönfeld

VÝSTAVA, Galerie Václava Špály, Praha, do 24. 8.

„Tak tohle bych nikdy nedokázal, řekl mi jednou táta, když uviděl moje sochy v nadživotní velikosti. Jinak si ovšem žil ve svém světě, stejně jako já jsem si brzy našla svět svůj,“ říká Erika Bornová. Dcera proslulého výtvarníka a ilustrátora po třicet let vytvářela originální skulptury z polystyrenu, teď se však obrací k malbě. Více než padesát nových obrazů a kreseb vzniklo v jejím venkovském ateliéru – ve starém domě stojícím ve Šluknovském výběžku. Malířka vypráví příběh toho místa, krajiny, lidí a zvláště pak copaté Traudi, aktivní členky Svazu německých dívek.