V den, kdy lidé pojedou v první třídě a literatura v nákladním vagonu, bude se světem nadobro konec,“ napsal Gabriel García Márquez ve své nejslavnější knize Sto roků samoty. Vložil onen výrok do úst starému Katalánci, který v městečku Macondo kdysi vybudoval knihkupectví. Vydrželo spoustu let, byť většina tamních obyvatel je negramotná. Až poté, co se město skoro vylidní, Katalánec kapituluje a rozhodne se také nasednout na vlak. Knihy rozdá, jen své vlastní rukopisy sbalí do tří truhlic a žádný železniční zřízenec jej nedonutí, aby si je nechal odbavit jako náklad. Literatura je prostě jeho láska, a tak s ní cestuje napříč Jižní Amerikou v kupé první třídy.

Tak to určitě měl i Gabriel García Márquez. Kolumbijský spisovatel a novinář musel přečíst a napsat spoustu slov, než díky románu Sto roků samoty zaplatil dluhy a než si posléze mohl dojet do Švédska pro Nobelovu cenu. Mimochodem, román Sto roků samoty je prý tak složitý a rozsáhlý, protože Márquez na něm chtěl dokázat, že psané slovo nemůže být překonáno ani filmem. Vždy také odmítal nabídky na zfilmování, souhlasily až jeho děti.

