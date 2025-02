Emilia Pérez (Francie, Belgie, 2024)

FILM, režie a scénář J. Audiard, distribuce Aerofilms, v českých kinech od 13. 2.

Nejlepší mezinárodní film, Nejlepší píseň, Nejlepší zvuk, Nejlepší původní hudba… Hned v několika kategoriích může při oscarovém večeru bodovat muzikál Emilia Pérez. Snímek francouzského filmového barda Jacquese Audiarda už sklidil bouřlivý aplaus (a také dvě sošky) loni v Cannes, získal také čtyři ceny na Zlatých glóbech. A byť je v posledních týdnech předmětem řady diskusí i kritiky, patří bezesporu mezi žhavé kandidáty na Oscara. Jak to dopadne? Dozvíme se v noci z neděle na pondělí.

Stvoření – Mýtus – Umění

VÝSTAVA, Kampus Hybernská, HYB4 Galerie, 1. 3. – 17. 5.

Centrum kultury, inovací, vědy a vzdělávání, které propojuje studentské, vědecké, výzkumné, inovátorské, umělecké a kreativní iniciativy s občanskou veřejností. Tak zní „oficiální definice“ Kampusu Hybernská a to se v něm také přesně děje, přičemž tamní HYB4 Galerie nabízí i výstavní prostor laikům, stejně jako etablovaným výtvarníkům. Petr Nikl, Daniel Balabán, Veronika Holcová a další umělci se tady tentokrát scházejí prostřednictvím děl, která vytvořili při čtení staroegyptských mýtů o stvoření světa. Výjimečný projekt iniciovali, jak jinak, čeští egyptologové. Repro: HYB4 Galerie

Blues Rock Line 1968–1989

HUDBA, dvojalbum, vydává Supraphon 2025

Foto: Supraphon

„Blues s námi zdárně absolvovalo etapu 1968 až 1989 a je tu dál. A může být třeba akusticky jako řemen krátké nebo sólovými extravagancemi půlhodinové, ale neomrzí se. Je totiž prapodstatou všeho, ač se to tak při poslechu dnešních hitparád nemusí jevit. Ale i oni na to přijdou!“ S úsměvem i lehkou nostalgií Karel Deniš, producent Supraphonu, uvádí desáté dvojalbum retrospektivní edice, která vychází od roku 2016 a každoročně přidává další díl do skládačky mapující blues a jeho variance. Poslední desky zachycují normalizační roky, a to v podání těch nejlepších: Radim Hladík, Luboš Andršt, Michal Prokop, Dežo Ursini, Petr Kalandra, Ivan Hlas…

Šikmý kostel

DIVADLO, záznam představení z Divadla Petra Bezruče – Dramox a vybraná kina

Drama, komedie, opera, balet, loutková a dětská představení, muzikál a nový cirkus anebo také vyprodaná představení Dejvického divadla či dávno nedostupné archivní záznamy. K více než 450 záznamům z 250 českých i zahraničních divadel, jež nabízí online platforma Dramox, teď přibyl Šikmý kostel. Představení, které vzniklo podle románu Karin Lednické, si v podání ostravských herců vysloužilo nominaci na Cenu Thálie, ale nečekané úmrtí vypravěče – skvělého Norberta Lichého – jej předčasně ukončilo. Naštěstí tu máme kvalitní záznam.