Život k sežrání (ČR, SR, Francie, 2024)

FILM, režie Kristina Dufková

Dvanáctiletý Ben Pipetka rád sní a jí. A taky zpívá v kapele. A k tomu všemu se mu po prázdninách začne líbit spolužačka Klárka. Co ale dělat, když ona jeho city neopětuje, a navíc ho školní lékařka zařadí do kategorie obezity druhého stupně? Na začátku byla kniha francouzského spisovatele Mikaëla Olliviera, pak režisérka Kristina Dufková s producentem Matějem Chlupáčkem dali vzniknout půvabnému loutkovému filmu. Ten sbírá jedno festivalové ocenění za druhým a mezitím baví diváky v českých, slovenských a od poloviny února i ve francouzských kinech.

Žitý sen Andyho Warhola

VÝSTAVA, Gočárova galerie v Pardubicích, od 24. 2. do 27. 4.

Repro: Gočárova galerie

„Byl slavný, bohatý, ale v konečném důsledku to byl křehký člověk, věřící a neurotik trpící fobiemi,“ říká Martin Cubjak, ředitel Muzea moderního umění Andyho Warhola v Medzilaborcích. To momentálně prochází rekonstrukcí, a tak část prezentovaných děl mohla být zapůjčena do Pardubic. V tamních Automatických mlýnech bude od 24. února otevřena výstava, která reflektuje dvojí tvář krále pop-artu a zároveň syna přistěhovalců z východní Evropy. Jinými slovy: naskýtá se výjimečná možnost vidět na jednom místě Warholovy rané perokresby i sériové malby.

Skupina F. R. Čecha: Báječní muži

HUDBA, reedice, Supraphon 2025

Foto: Supraphon

Byť se dožil jen třicítky, stále platí za legendu českého bigbítu. Chraplavý hlas a drive Jiřího Schelingera jsou nezaměnitelné, jeho hity stále populární. „Když jsem jej poprvé v životě viděl, hned na mě udělal skvělý dojem. Řekl jsem mu, že bych hrozně rád dělal hardrockovou muziku, protože jsem rocker a to, co dělám, mě přestalo bavit. Jirka odpověděl, že by taky rád zkusil něco jiného,“ popsal kdysi František Ringo Čech jejich setkání v roce 1975. A tak vzniklo album Báječní muži. Teď tahle vskutku přelomová deska vychází v reedici.

Lukáš Vondráček & Brahms I.

HUDBA, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Obecní dům, Praha, 26. a 27. 2.

První klavírní koncert vznikal v době, kdy vážně onemocněl Brahmsův přítel a mentor Robert Schumann, a skladatel zejména v pomalé větě naznačuje, že jde svým způsobem o žalozpěv. Provedení klade vysoké nároky jak na sólistu, tak na orchestr… Krátké resumé v programu pražských filharmoniků je jednoznačné: uvedení dvou klavírních koncertů Johannese Brahmse, jež jsou tak rozsáhlé, že je hudebníci přezdívají „malými symfoniemi“, bude patřit k vrcholům sezony. Uvedou je postupně – v únoru a červnu – s klavíristou Lukášem Vondráčkem, posléze je také vydají na společné desce.