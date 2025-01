Proces začíná. Žalobkyně a obhájce „grilují“ kandidáty do poroty: Porval jste se někdy? Je pravda, že vaši dceru má ve výhradní péči vaše žena? Když píšete články, píšete také o vraždách? „Píšu pro lokální lifestylový časopis, není to zrovna Vanity Fair,“ odpoví na poslední citovanou otázku Justin Kemp a je vybrán jako porotce č. 2. Je rád i nerad. Má doma ženu v devátém měsíci, měl by být s ní. Ale ten případ jej zajímá. A tak se pak s porotou, krok po kroku, v soudní síni seznamuje s obžalovaným a s mrtvou dívkou.

Pokud jde o ni, byla nalezena v potoce pod silnicí. Přepadla přes svodidla, rozbila si hlavu. Pokud jde o něj, drogového dealera a známého rváče, je podezřelý, že ji zabil. Divoce se spolu totiž pohádali v baru. On pak sedl do auta, ona se v noci a v hustém dešti vydala po krajnici pešky… Není na krok vidět. Déšť drtí přední sklo. Náraz. Justin Kemp brzdí. Vyskakuje. Rozbitý blatník, ale nikde nikdo. Asi to byl jelen?

Až v soudní síni porotci číslo 2 začne docházet, že tu dívku mohl srazit na silnici on sám. Bojuje s pocitem viny, ale nechce jít do vězení. Vždyť se má stát právě otcem! Nechce se ale ani podílet na odsouzení nevinného. A tak manipuluje ostatními členy poroty, zametá stopy, přelíčení se protahuje, dramatizuje, až zbude dilema: Kdo si zaslouží šanci? Slušný muž, který nevědomky zabil, anebo dealer, který je lecčehos zlého schopen, ale nespáchal vraždu, z níž je teď obviněn?

„Přinejmenším od jeho druhého celovečerního filmu víme, že Clint Eastwood je muž, který se vrací. Ze stínů klasické kinematografie, z časů mládí, které navždy odešlo, dokonce i od přízraku smrti, který se nad ním už vznášel,“ píše recenzent Le Monde a aplauduje 94letému režisérovi za skvěle zvládnuté řemeslo.

Porotce č. 2 (USA, 2024)

FILM, režie Clint Eastwood, Warner Bros., na platformě Max od listopadu 2024