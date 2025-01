Kurios – Kabinet kuriozit

NOVÝ CIRKUS, Cirque du Soleil, Praha, září a říjen

Ve vědecké laboratoři má všechno pevný řád, než se do ní vlámou vetřelci z jiného světa a obrátí ji vzhůru nohama. Objekty, jež vynálezce vytvořil, začínají ožívat, čas se zastaví, viditelné se stává neviditelným, perspektivy se mění… Pozvání do kabinetu kuriozit, jak jej pojímá Cirque du Soleil, snad ani nelze odolat. Pro představení, jež patří k tomu nejlepšímu z jeho repertoáru a které vidělo už na šest milionů lidí po celém světě, navíc postaví v Praze i své pověstné šapitó. Bude to premiéra před 2500 diváky, se strhující akrobacií, hudbou, humorem i poezií.

Vlny (Česko/Slovensko 2024)

FILM, v kinech od 15. 8., boj o Oscary – leden a březen

„Vlnami se režisér Mádl posouvá do absolutní evropské režisérské špičky,“ řekl Karel Och, když film uváděl na karlovarském festivalu. Jak jsme si pak během horkého léta a celého podzimu mohli sami ověřit, Jiří Mádl s příběhem pracovníků Československého rozhlasu, kteří se v srpnu 1968 odmítli vzdát, dobyl česká kina. A o snímek je stále zájem. S ohledem na tyto veskrze pozitivní skutečnosti lze jeho zařazení mezi 15 kandidátů na Oscara v kategorii Nejlepší zahraniční film brát jako logickou tečku. Respektive tři tečky… V půlce ledna členové americké filmové akademie mají zveřejnit užší výběr kandidátů, slavnostní udílení Oscarů je pak naplánováno v Los Angeles na 3. března. Jak to asi dopadne?

Foto: Dawson Films

Alena Mornštajnová: Čas vos

KNIHA, nakladatelství Host vydává v květnu

Po poměrně diskutovaném Lese v domě a po knížce pro děti s názvem Modrá planeta, jež vyšla v nakladatelství Host před Vánoci, přichází v současnosti nejčtenější česká autorka s románem o „cestě k obyčejnému lidskému štěstí“. Tak sama charakterizuje příběh, jehož hlavními hrdiny jsou Bára a Ptáčník, dva lidé, jejichž osudy se protnuly dávno předtím, než se skutečně potkali. Zatímco Bára se však trápí minulostí a přemýšlí, jak se pomstít, Ptáčník si tím, co bylo, už hlavu neláme. „Je to kniha o tom, že každý by si měl najít něco (nejen někoho), co mu bude naplňovat život. Co se pro něj stane vášní a ve chvíli krize záchranou,“ vysvětluje Alena Mornštajnová.

Foto: Archiv HN/ Josef Horázný

SmetaNový sál

ARCHITEKTURA, autor Josef Pleskot, otevřen bude v červnu při festivalu Smetanova Litomyšl

První koncert by se měl v takzvaném SmetaNovém sále na litomyšlském zámku konat letos v červnu, při příležitosti 67. ročníku známého festivalu. Pod návrhem speciální vestavby pro zámecké nádvoří je podepsán architekt Josef Pleskot, což předpokládá elegantní a unikátní architektonické řešení. „Obzvlášť podstatné bylo, aby se nová architektura se zámkem spojovala, ale zároveň aby mu netvořila žádnou konkurenci, aby tam byla i nebyla,“ charakterizoval svou metodu architekt, který se už v Litomyšli podílel na řadě realizací. Nová scéna podle jeho návrhu pojme až 1300 návštěvníků.