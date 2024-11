Helena Wilsonová: Fotografie

VÝSTAVA, Dům fotografie, Galerie hl. m. Prahy, do 23. 2. 2025

V hospodě U Křižovníků v Praze se od počátku 60. let setkávali nonkonformní umělci. Jejich nepolitické happeningy byly obranou proti uniformitě a díla, jež vznikla v rámci Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu (jak se volné společenství pojmenovalo), dnes patří k legendám moderního umění. Manželé Jirousovi, The Plastic People of the Universe, Otakar Slavík, Karel Nepraš, Eugen Brikcius… Snad všichni „křižovníci“ figurují na snímcích Heleny Wilsonové, jež jsou vystaveny v Domě fotografie. Práce dokumentaristky, která byla donucena emigrovat, je svědectvím o normalizaci a o těch, kteří se nepoddali.

Svoboda nás spojuje

FILM, režie Ester Valtrová, produkce Díky, že můžem, premiéra 17. 11. v 17 hodin na Národní třídě v Praze

„Pokud prožijete revoluci jako dítě, dospělý nebo ji nezažijete vůbec, formuje to váš pohled na tyto události. A věk samozřejmě ovlivňuje i různost pohledů na hodnoty, životní zkušenost je v tomto směru nepřenositelná,“ vysvětluje režisérka Ester Valtrová, podle jakého klíče vybrala sedm hlavních protagonistů pro svůj film. Krátkometrážní dokument, v němž se lidí různých generací a z různých regionů ptá, co pro ně znamená svoboda, bude mít premiéru 17. listopadu na Národní třídě. Jako velkoformátová instalace se bude promítat na fasádách domů.

Foto: Záběr z filmu: Díky, že můžem

Lucie Fríbertová: Vlčí poezie

POEZIE, vydává nakl. Práh k 17. 11., Mezinárodnímu dni studentstva

Osamocení básníci / Popíjejí černý kafe / Smějí se světu / sedí a koukají ven z okna / Napíšou další větu / Usrknou z šálku / A udělaj tečku.

Autorkou básně je Lucie Fríbertová. Když 21. prosince 2023 zemřela ve čtvrtém patře Filozofické fakulty UK, její rodiče netušili, že má připravené k tisku už tři sbírky. Poezii s dívčinými ilustracemi připravil k vydání Martin Vopěnka: „Vnímám tyto básně jako příležitost nahlédnout velikost všech úžasných vnitřních vesmírů, které v ten den pohasly, ne však zanikly.“ Výtěžek z prodeje knihy je určen na dobročinné účely.

Kult ohně: Cult of Fire + Bohemian Symphony Orchestra Prague

Divadlo Hybernia, pořádá Obscure Promotion, 22. 11.

Dvousté výročí narození Bedřicha Smetany se slaví celý rok, ale možná nejoriginálnější připomínka tohoto skladatele se odehraje v metalovém aranžmá. Skupina Cult of Fire patří k extrémnějším odrůdám tohoto žánru, nicméně ukazuje, že klasické Smetanovy skladby dokáže zahrát i se symfonickým orchestrem. Koncert, na němž vystoupila s Bohemian Symphony Orchestra Prague, se konal už v létě na festivalu Brutal Assault. A protože měl úspěch, přidávají muzikanti dvě listopadové show.