Ramínko se obvykle používá k pověšení košil nebo šatů. Američan jménem Glen Benton pro něj ale nalezl jedno velmi nezvyklé využití – rozžhavil ho a vypálil si s ním na čelo obrácený kříž. Musel to udělat sedmkrát, než se mu na kůži skutečně objevila jizva ve tvaru symbolu používaného satanisty nebo prostě odpůrci křesťanského náboženství. Žádný div u muže, který založil a stále provozuje deathmetalovou hudební skupinu s názvem Deicide (Bohovražda).

Takzvaně normálnímu člověku to může znít odporně nebo bizarně. Ostatně když Američané během okupace Iráku mučili ve věznici Abú Ghrajb vězně, dělali to, kromě jiného, tak, že jim hodiny a hodiny velmi nahlas pouštěli hudbu. Číslo jedna na jejich seznamu trýznivých písní? Deicide. Faktem ale je, že tato skupina je fenoménem. Hlavně její raná alba patří ke klenotům death metalu. Nejde o kapelu, která by hrála někde v garáži pro pár přátel, tito hudebníci jezdí po celém světě, muzikou se velmi slušně živí a hrají pro tisíce lidí.

Rány mají tendenci se hojit. Benton podle svých slov vyslyšel naléhání své maminky a od jisté doby si už kříž na čelo opakovaně nevypaluje, svůj oblíbený symbol tedy neudržuje v původní velikosti a podobě. „Ale pořád ho tam má,“ říká se smíchem Tomáš Fiala, pořadatel festivalu Brutal Assault, který se od 7. do 10. srpna koná na tradičním místě, tedy v prostorách josefovské vojenské pevnosti vedle Jaroměři. Dorazí na něj asi 19 tisíc lidí a Deicide budou jednou z jeho hlavních hvězd. Vystoupili už loni a měli fakt úspěch. Takže si letos dají opáčko.

