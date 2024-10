Adam Plachetka se v květnu intenzivně podílel na smetanovských oslavách, mimo jiné nastudoval roli Kaliny v opeře Tajemství pro Národní divadlo a vystoupil s Českou filharmonií při slavnostním provedení Libuše. V létě jej čekala ve Filadelfii Pucciniho Bohéma, posléze Mozartovo Rekviem v milánské La Scale a na podzim role barona Pruse ve Věci Makropulos.

Janáčkova opera měla premiéru v berlínské Staatsoper Unter den Linden minulý týden, nejbližší repríza je 19. října, zatímco následující večer bude už Plachetka se svou ženou Kateřinou Kněžíkovou zpívat v Národním divadle Brno, jež uvádí Příhody lišky Bystroušky… Nejžádanější český pěvec jde prostě z role do role, přitom ještě občas vyrazí za hranice klasické hudby. Činí to opět na špičkové úrovni a rád. Dokladem budiž jeho oslava čtyřicátých narozenin, kterou chystá v lednu v pražské O2 areně a zve na ni muzikanty vyznávající různorodé žánry.

O více než třicet let starší Ondřej Havelka (10. října slavil také kulaté narozeniny), frontman orchestru Melody Makers, se desítky let věnuje interpretaci jazzové a populární hudby 20. a 30. let, ale také se rád vydává za hranice „svého“ teritoria, zvláště do opery. Od debutu na scéně Národního divadla v roce 2014, kdy režíroval Nagano, posléze se utkal s velikány, jako jsou Puccini, Janáček či Glück, urazil pořádný kus cesty. A úspěch Šarlatána, opery Pavla Haase, kterou od 10. října uvádí Divadlo Antonína Dvořáka v Ostravě, to jen potvrzuje.

Jsou si vlastně podobní. Cesty Adama Plachetky a Ondřeje Havelky se prostě musely protnout, a tak vzniklo Nebe na zemi, album písní z Osvobozeného divadla, s nímž oba vysekli poklonu Jaroslavu Ježkovi, Jiřímu Voskovcovi a Janu Werichovi. „A proč ne?! Je to výzva z rodu mimořádných, ale vrchol Mount Everestu se také zdál býti nedosažitelný, a dnes už na něj vyšplhali mnozí, a někteří dokonce bez šerpů,“ píše v bukletu Ondřej Havelka a z desky čiší nespoutaná radost. Dá se předpokládat, že v O2 areně si to ti dva taky užijí.

Adam Plachetka & Ondřej Havelka: Nebe na zemi

HUDBA, album, hrají Melody Makers, vydal Radioservis, 2023