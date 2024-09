Vietnamská válka se jí říká v Americe. Ve Vietnamu americká,“ píše se v úvodních titulcích seriálu, kterým streamovací služba Max otevřela téma, o němž se snad nikde na světě ani půl století po pádu Saigonu ještě moc nežertuje. A právě v Saigonu v roce 1975, za hlomozu blížící se fronty, také začíná příběh Kapitána.

Po vietnamské matce a neznámém bílém otci je „půlčík“, takže školní otloukánek, který ale najde ochránce ve dvou kamarádech. Když dostane možnost studovat v USA, neodrodí se, ale vstoupí po návratu domů do policejních složek. Jako důstojník teď pracuje pro jihovietnamského generála, přitom je zároveň spolupracovníkem CIA i severovietnamským špionem. Takže – dvojitý agent jako z klasického špionážního filmu. Ovšem, tenhle je dost nešikovný, nezkušený, někdy hodně vyjevený.

V první epizodě jde právě do kina na americký film, ale místo toho je v kinosále nucen přihlížet výslechu komunistické aktivistky, s níž tajně kooperuje, a přitom diskutovat zlehka o Leninových citátech. Nebo to byly citáty z Trockého? A kdo je tedy vlastně stoupenec komunistů, kdo sympatizuje s Američany, kdo vše myslí vážně a kdo se jen baví? To je jen pár otázek úvodem, které se po šest následujících dílů ale vracejí, respektive znásobují úměrně tomu, jak hlavní hrdina zapadá do labyrintu vzpomínek. Snaží se totiž svůj životní příběh sepsat (vždyť v komunistickém táboře mu nakonec dají dost času), ale k dispozici má jen svou paměť. A ta – jak známo – je velmi subjektivní, těkavá, ovlivnitelná, přizpůsobivá. Ano, to jediné je jisté: nespolehlivý, hodně nespolehlivý je i sám vypravěč.

Když si divák hozený do víru událostí, reálných i surreálných, vláčený napříč časem dopředu i pozpátku, konečně tuto okolnost uvědomí, řekněme, že začne trochu chápat východiska jihokorejského režisér Park Chan-wooka. Že by ale dokázal rozklíčovat všechny jeho záměry? Marné, stejně jako si myslet, že příběh začíná v onom saigonském kině těsně před dobytím města.

Režisér, který proslul snímky Má je pomsta, Old Boy či Podezřelá, s níž bodoval před dvěma roky v Cannes, vrhá teď na hlavy diváků své úvahy o identitě, o kolonialismu, komunismu, kapitalismu, imperialismu či rasismu jako napalmové bomby. Anebo je metá jako gumové medvídky, shnilá rajčata či ještě něco horšího. „Často je temně vtipný, často vážný, násilný, emotivní i nedůvtipný, klade velké otázky a nechává je nepříjemně doznít, aniž by vám odpovědi naservíroval na podnosu,“ píše recenzent The Guardian.

Ne, nic se v téhle adaptaci románu, za nějž americko-vietnamský spisovatel Viet Thanh Nguyen získal v roce 2016 Pulitzerovou cenu, nedává po lopatě. Lámej si tedy, milý diváku, i sám hlavu nad otázkou, proč Robert Downey Jr. dostal v seriálu čtyři velmi bizarní role. Občas divoce přehrává, občas je až odpudivý, ale evidentně si to užívá. Stejně jako režisér.

Sympatizant (USA, 2024)

SERIÁL, tvůrci Park Chan-wook, Don McKellar, všechny díly ve videotéce Max