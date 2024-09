Prázdniny už odzvonily, hory i pláže se vylidňují. Ideální čas sbalit kufr a vyvěsit na e-mailové adrese ještě jednou automatickou odpověď v nepřítomnosti. Třeba tu od Marka Torčíka: „Možná jsem někde jinde, možná ne. Vykročil jsem z času a na vaši zprávu teď nemám co říct. Pokud nějací jsou, jiní vám poví víc, jiní mají slova. A zatím v místech, kde bych snad i mohl být, šumí déšť. Stačí se nadechnout, ještě to vydržet, a jednou, už brzy, ho nebude možné rozlišit od snů. Až se z nich probudím, pak třeba odpovím.“

Držitel letošní Ceny Jiřího Ortena i Magnesia Litera sepsal toto „out of office“ v rámci projektu Automatická odpověď, který si před rokem vymysleli David Krátký a Jan Noháč. Jak říkají, chtěli vnést trochu umění a emocí do fádní komunikace, a tak oslovili několik desítek umělců a požádali je, zda by nemohli ztvárnit onu otřepanou frázi. Chápali to jako hru a silná odezva mezi autory i mezi mnoha tisíci lidmi, kteří si pak originální texty a obrázky po celý rok stahovali z webové stránky, jež za tím účelem vznikla, je potěšila. A tak letos přibylo dalších 20 poetických ilustrací, krátkých básní či vtipných zamyšlení, jež jsou zdarma všem, kdo chtějí ještě vypadnout. Slovy básnířky a architektky Anny Beaty Háblové: „Díky za zprávu, / ale mám chuť na kávu / a zmrzku, co teče. / Takže odpovím až večer / nebo prostě až pak, / až přestanu zírat do oblak / a ony přestanou na mě…“

Mimochodem, na www.automatickaodpoved.cz vlastně vzniká sbírka, která dnes už čítá na 60 hravých dílek. A poměrně zvučná jména: Petra Soukupová, Jaroslav Rudiš, Jaromír 99, Opraski, Petr Borkovec, Jan Němec, Petra Hůlová, Jan Šrámek, Marek Torčík a další.

Automatická odpověď

PROJEKT, iniciátoři David Krátký a Jan Noháč, www.automatickaodpoved.cz