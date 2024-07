Zatracený prázdniny! Drtíte rozpálený volant a snažíte se nemyslet na to, že zase – pokolikáté už? – nevezete rodinu na exotickou dovolenou, ale ke své matce. Je to totiž levnější a vy popravdě nemáte ani na dálniční poplatky, a tak se šinete po okreskách, vesnicemi, za čím dál napjatějšího mlčení manželky a hlasitých protestů dětí. A když ještě cestu zablokují stěhováci, dusno exploduje. Rozzuřená žena přitom v šuplíku pod palubní deskou objeví hromadu pomačkaných losů, které si tajně kupujete, místo abyste hledal lepší práci, a už vás nešetří. V nastalé vřavě ale z té kupy papírků vypadne los, který… vyhrává! Že jste si toho nevšiml? Ježíši! Vše je ale odpuštěno. Stačí, když se s ním do 19.00 dostavíte do nejbližší kanceláře sázkové agentury. Jenže do sedmi hodin zbývá deset minut…

Šílenou jízdou marseilleskými ulicemi začíná první ze čtyř příběhů, které poskládali režisér Maxime Govare a scenárista Romain Choay do svého prázdninově „divokého, až krutého“ filmu. Těmito přívlastky sami častují satirickou komedii o lidech, kteří v loterii vyhráli miliony eur. Štěstí je totiž prapodivná věc. „A někdy mění zázrak v noční můru a osvětluje nejhorší stránky lidské duše,“ píše kritička Le Monde a odkazuje na filmy Argentince Damiána Szifrona, Američanů Petera Berga či Quentina Tarantina anebo na italské komedie ze 60. let. V obdobně rychlém a paradoxním tempu i Govare s Choayem vedou své hrdiny na hranice absurdity, kde vše je sice díky ironii a nadsázce povoleno, ale občas zatrne, občas mrazí, než bláznivá jízda zase přidá na obrátkách.

Příběhy „šťastných výherců“ se řítí k chytrým pointám. Smolař se zapomenutým losem sice stihne výhru včas vyzvednout, ale rodinu na cizokrajnou dovolenou stejně nikdy nevyveze. Nevýrazná dívka ani s miliony na kontě nepotká prince na bílém koni. Tři teroristé, kteří si los koupili v trafice zároveň s kartami do mobilů, jež mají odpálit bomby, nikoho jiného nezabijí, ale ve víře se neobrátí. A parta zdravotníků pečujících o seniora, který své nečekané štěstí zaplatil infarktem? Okrádat mrtvé se prostě nemá, že.

Po snímku Těžký rok Erica Toledana a Oliviera Nakache tu máme další francouzskou komedii, která má odpal, strefuje se do černého hlava nehlava a baví od začátku do konce. A ještě – občas – zamrazí.

Máme prachy! (Francie, 2024)

FILM, režie a scénář Maxime Govare a Romain Choay, distribuce Film Europe, v českých kinech od 13. 6.