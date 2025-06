Hobbymarket. Místo, kam se vydávají lidé před tím, než si pokusí splnit své stavitelské sny, místo, kde člověk rozvíjí svůj vztah k přírodě, kde se stává kutilem. Ale také místo vyhořelých zaměstnanců, frustrovaných zákazníků, nekonečně dlouhých front u pokladen, vynalézavých zlodějů a nenávistných reklamací.

Popis, kterým Divadlo Na zábradlí uvádí jednu ze svých nejnovějších inscenací, je přesný a poznámka závěrem překvapivá. Ne zrovna často se v českých divadlech setkáme s varováním, že na jevišti dojde také na „střelbu, kouř, nahotu a vulgarismy“. Soubor těchto jevů by mohl působit jako poměrně jednoduchý marketingový tah, ten však zrovna tohle divadlo nemá zapotřebí. A rozhodně to pak není jediný důvod, proč jsou Fušeři od dubna takřka permanentně vyprodaní.

Inscenace čerpá ze stejnojmenného knižního debutu Mikuláše Křepelky, který po dvacet let pracoval v brněnském hobbymarketu a své zážitky průběžně sdílel na Facebooku. Jeho ironické glosy zaujaly producentku Kamilu Zlatuškovou, pomohla tedy s jejich knižním vydáním, ale nutno podotknout, že Křepelkův svérázný deník se nesetkal se všeobecným nadšením. Zvláště samoúčelnou vulgaritu a povýšenectví, které vede autora k pohrdání vlastně každým, kdo do obchodu zabloudí, podtrhují kritici při svých hodnoceních. S nimi může čtenář souhlasit či nikoliv, ale divák v hledišti Divadla Na zábradlí, a to ani ten nejkonzervativnější, si s tímhle lámat hlavu nemusí. Ve víru událostí a metafor, jenž okamžitě opanuje jeviště, arogance ztrácí na významu.

Herci společně s režisérkou Annou Davidovou a dramaturgem Borisem Jedinákem budují bizarní a přitom fascinující svět, zcela do sebe pohroužený, v němž kutilská vášeň je za náboženství, nářadí za chirurgické nástroje a OSB desky za umělecká díla. Můžeme mezi nimi korzovat jako v Louvru, můžeme stavět budky pro ptáky nebo bagry na zabíjení lidí, štosovat kachličky, pátrat po duších zakletých do zrcadel anebo jen hodiny čekat u pokladen. Právě odevzdané volání po „stornu“ je pak obrazem totální marnosti a mráz po zádech běhá, když jeden ze zákazníků přivleče velký krucifix a přeje si jej zkrátit…

Ano, při představení dojde na střelbu, nahotu, spoustu vulgarismů, drsných vtipů. Ale také na otázky, které si má položit každý z nás.

Mikuláš Křepelka, Kamila Zlatušková: Fušeři

DIVADLO, Divadlo Na zábradlí, další reprízy 23. 6., 18. 9. a 25. 9.