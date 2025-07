Na první pohled sympaťák. Chytrý, hezký, společenský a komunikativní natolik, že si vás hned omotá kolem prstu. Necháte se okouzlit a pak sledujete takřka s úsměvem jeho šarády, i když víte, že ten muž vůbec není tím, kým se zdá. Ve skutečnosti je zlý, závistivý a lačný pomsty. Notorický intrikář a manipulátor, kterého ani nenapadne se stydět nebo ostýchat. Spiklenecky na vás mrkne a o všech podrazech, jež na Cassia, Othella, Desdemonu a mnohé další chystá, vás rád poinformuje. Když tedy zůstane na jevišti sám, jen se svou nenávistí.

Jan Cina v roli Jaga je zákeřný a neodolatelný. Dominuje jevišti, které od 25. června zase stojí na nádvoří Nejvyššího purkrabství na Pražském hradě, a promyšleně, krok po kroku posunuje ten starý příběh o jedu žárlivosti a síle pomluvy do děsivého finále.

„Kdyby Jago měl sociální sítě, napáchal by ještě daleko větší škody. A mnohem rychleji. Když se vypustí pomluva, nedá se vrátit zpátky, žije dál svým vlastním životem,“ říká Evžen Hart a tak – mimochodem – vysvětluje, proč jako spolumajitel Agentury Schok už 28 let známý festival pořádá. „Othello je také o domácím násilí, hlavní hrdina je jako jeden z nás,“ říká producent. A Robert Mikluš to v roli tohoto žárlivého Maura též dokazuje. Není sice tak sugestivní jako Cinův Jago, ale postupně, tak jak se proměňuje ze zpitomělého novomanžela na vraždící stroj, získává na přesvědčivosti.

Režisér Braňo Holiček vsadil na tradiční pojetí Shakespearova dramatu, ale vypráví stejně o nás. Není ani nutné Othellovi začernit tvář, liší se od ostatních jen dlouhým kabátem a tetováním. „Oslovujeme vybrané režiséry ke spolupráci, ale naše nabídka je vždy bez titulu. Je na nich, jakou hru si zvolí a jak ji pojmou. Máme jedinou podmínku: nelze si vybírat z her, kterou jsme premiérovali v posledních deseti letech. Snažíme se tak udržet různorodost programu,“ tvrdí Evžen Hart. „Tenhle způsob je zajímavý, občas se začnou dít nečekané věci. Jako že si třeba pan režisér Pitínský vybere komedii. Sám bych se mu ji neodvážil nabídnout, byl jsem přesvědčen, že vsadí na drama.“ Tohle překvapení se konalo v roce 2018. Jan Antonín Pitínský nastudoval totiž Shakespearovu komedii Dobrý konec všechno spraví, která je u nás takřka neznámá.

Letošní program je kromě Othella postaven na populárních titulech, jako jsou Marná lásky snaha, Jak se vám líbí či Zimní pohádka. Nechybí samozřejmě ani Macbeth, který si získal publikum před třemi roky. Ostravští herci přivezou do Prahy také Večer tříkrálový, Prague Shakespeare Company uvede Krále Leara v originálním znění a slovenští divadelníci představí „své“ Zkrocení zlé ženy. Pohádkově magickou Bouři, kterou nastudoval SKUTR v roce 2021, pak čeká na konci srpna derniéra.

Letní shakespearovské slavnosti

DIVADLO, Praha, Brno, Ostrava a Bratislava, do 6. září