Sbormistr (Česko, Slovensko, 2025)

FILM, scénář a režie Ondřej Provazník, distribuce CinemArt, hlavní soutěž MFF Karlovy Vary, 6.–9. 7.

„U podobných, léta zamlčovaných kauz společnost často nevěří obětem. Dokonce i jejich blízcí – kamarádi nebo rodina – zpochybňují jejich pravdomluvnost, paměť, bezúhonnost. Málokdo si ale uvědomuje, jak složitý vztah mají k pachateli. Jak tíživá a zároveň křehká je jejich zkušenost,“ vysvětluje Ondřej Provazník a je si vědom, že jeho snímek o sbormistru Bohumilu Kulínském a dospívajících dívkách z Bambini di Praga může zase zvednout vlnu emocí. Přesto se do kontroverzního tématu pustil. Film bude mít v rámci hlavní soutěže v Karlových Varech premiéru v neděli 6. 7., od 10. 7. zamíří do kin po celé republice.

Foto: CinemArt

Drobná nehoda (Írán, Francie, Lucembursko, 2025)

FILM, scénář a režie Jafar Panahi, distribuce Artcam Films, na MFF Karlovy Vary 6. 7. a 11. 7.

The Guardian jej charakterizoval jako nejotevřenější kritiku režimu – bez metafor a bez zábran. The Hollywood Reporter snímek vyzdvihl jako propracované drama o traumatech, kterými trpí všichni političtí vězni a disidenti. Porota v Cannes pak nezapochybovala a udělila režisérovi Jafarovi Panahimu letos v červnu Zlatou palmu. Teď mrazivý thriller, v němž však je významný i režisérův typický humor, s nímž po celé roky sám čelí represi ze strany íránských úřadů (a své filmy natáčí v ilegalitě), míří do českých kin. Jeho předpremiéra bude v Karlových Varech určitě patřit k nejsilnějším zážitkům.

Foto: Les Films Pelleas

Raději zešílet v divočině (Česko, Slovensko, 2025)

FILM, režie Miro Remo, hlavní soutěž MFF Karlovy Vary, 10.–12. 7.

Je možné strávit život na jednom místě? Původci této umanuté volby jakoby z dávných časů jsou dvojčata František a Ondřej Klišíkovi. Jurodiví podivíni, nebo charismatičtí pábitelé? Jejich svět vykazuje optikou takzvané civilizace znaky absurdity, avšak ve své nelíčené bukolické uhrančivosti nabízí možnost vydestilovat pramen inspirace pro nás všechny… Malebnou synopsi k dokumentárnímu snímku pravděpodobně vymyslel Aleš Palán, novinář a publicista, který samotářům všeho druhu věnoval už několik knih. Pokaždé to byl zaručený bestseller. Jak si s osobitým tématem poradil režisér Miro Remo?