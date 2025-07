Ačkoliv jsem o to nikdy neusiloval, děcka moje písničky vždycky poslouchala, chodí i na koncerty. Nějak se mi podařilo oslovit lidi od tří do sto tří let,“ říká Pokáč v rozhovoru o svém multigeneračním hudebním rozpětí.

O sobě také prozrazuje, že sice napsal už stovky písní, sám ale moc nečte. A vypráví, co ho přimělo ke změně repertoáru a dětské tvorbě, jakou roli v tom hrál Jaromír Nohavica, proč se v dnešním světě dělá blbě politická satira.

Fandíte fotbalové Spartě, letos to byla docela bída, co?

Letos to byla velká bída. Musím říct, až mě to překvapilo, jak moc velká bída to byla. Přitom ze začátku bylo všechno super. Postoupili jsme do Ligy mistrů po 19 letech a pak to šlo do háje. Asi jsme byli se sebou moc spokojení.

A budete mít pro Spartu nějakou písničku na povzbuzení?

Pro Spartu jsem už písničky psal, dokonce pro jejich YouTube kanál. No ale dopadlo to všelijak. Před pár lety se plánovalo, že bude titulová sezona a já budu psát oslavné písničky, jak jsme vyhráli derby, jak Dočkal dal hattrick a podobně. No a bohužel to byla nakonec jedna z nejhorších sezon v historii. A byly z toho spíš písničky o tom, jak je to všechno na houby, a ne všem fanouškům se to zamlouvalo.

