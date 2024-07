Před šesti lety manžel onemocněl akutní leukemií – jednoho dne nám ho sanitka odvezla do nemocnice. Další rok ležel v Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT), kde se ho snažili vyléčit, a já jsem tehdy zůstala s našimi dvěma syny sama doma. Tomu mladšímu bylo jen osm měsíců, staršímu pět let. Po večerech jsem přemýšlela, jak se takoví malí kluci vychovávají, aby z nich vyrostli hodní, šťastní a správní muži,“ popisuje Veronika Kořínková okamžiky, které ji přivedly k napsaní knihy.

Tehdy si totiž uvědomila, že by o výchově ráda mluvila s muži, kterých si váží, jejichž životní osudy považuje za inspirativní. A tak oslovila Jana Sokola, Pavla Pafka, Karla Schwarzenberga, Jiřího Drahoše, Arnošta Goldflama, Michala Horáčka, Michaela Kocába, Petra Pitharta a Tomáše Sedláčka.

Co jméno, to samozřejmě příběh s velkým P. Přidáme-li k tomu ještě ten samotné autorky a jejího muže (který se nakonec vyléčil, všechny dotazované zajímavě nafotil a svůj honorář věnoval ÚHKT stejně jako celý tým, který se na knize podílel), jsou splněny snad všechny marketingové předpoklady úspěchu. A ten se také dostavuje. Ne však jen kvůli zvoleným propagačním postupům, ale spíš díky tomu, že hlavní protagonisté knihy jsou sice známí, s prominutím už hodně „provaření“ a milionkrát zpovídaní, ale také moudří. A o svém zrání vyprávějí tak, až je skoro škoda, že to nenapsali sami.

„Rodina je především místem, kde se učíme žít spolu, to znamená osvojovat si hodnoty, díky nimž společnost drží jakžtakž pohromadě. Není jen davem, součtem jednotlivců, ale pokud možno společenstvím. Jako třeba teď, tři neděle po začátku té strašné války. Jak dlouho nám to vydrží? Tak dlouho, jak dobře nebo špatně jsme byli vychováni,“ čteme třeba v rozhovoru s Petrem Pithartem, který byl pořízen v roce 2022.

Byla by to skvělá kniha esejů. K čemu vlastně otázky.

Veronika Kořínková: Jak vychovat chlapce

KNIHA, nakl. Argo, 2024