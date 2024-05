Na 2200 představení v Česku a spousta dalších, s nimiž Cirk La Putyka vystoupil ve 24 státech světa. Čísla budí respekt, a co teprve když si připomeneme covidové časy a úsilí, s nímž se soubor vrhal do nových projektů a pod svá křídla přijal studenty z Ukrajiny. To už jsme u obdivu.

„Za covidu jsme jeli jako buldozer, nechtěli jsme přestat zkoušet, hrát. Museli jsme udržet kulturu při životě, a tak vznikly desítky nových projektů. Řekl bych, že jestliže jich dnes máme na kontě okolo 100, tak nejméně 70 z nich bylo vytvořeno v posledních letech,“ vysvětluje pro HN principál Rosťa Novák a připouští, že divoké tempo si nakonec vybralo daň. V loňském roce ještě uvedl obnovenou premiéru představení Cesty a režíroval R.I.E. Rest in Euphoria, ale na oslavu patnáctých narozenin souboru se mu už nedostávala energie. A tak sice sepsal „pamětní“ knihu o Cirk La Putyka, ale na jevišti jej tentokrát zastoupil finský režisér Maxim Komaro. „Pracuje s námi už třináct let, zná nás zblízka. Společně jsme vymysleli název a koncept: mžik oka. To je ta chvilka, kdy jsme právě tady, na jevišti a v hledišti, žijeme představením. Přitom ale sdílíme i vše, co jsme za patnáct let už prožili.“

Okamžik měl premiéru na začátku května a po několik týdnů plnil každý večer cirkusové šapitó Azyl 78, jež Rosťa Novák s kolegy zase postavili na pražském výstavišti. Jak by také nebylo plno, když takřka 40 účinkujících předvádělo v dechberoucím tempu na 30 obrazů a bezpočet špičkových akrobatických výkonů.

„Poprvé jsme na jeviště umístili třeba velikou houpačku, ze které akrobati doskakují do sítě. A kluci také předvedli tzv. ukrainian bar, což znamená, že dva z nich na ramenou drží pružnou kladinu vyrobenou ze skokanských atletických tyčí a třetí akrobat se z ní odráží k saltům a musí se na ni také vrátit,“ popisuje nadšeně principál. V představení, rozsahem i výpravou volně navazujícím na Cesty, vystupují přitom dlouholetí členové souboru, ukrajinští studenti i mladí akrobati a tanečníci ze studia Young Blood. „To je pro mě osobně nejcennější: v jedné scéně vedle sebe skáčou akrobat, který vystudoval cirkusovou univerzitu v Montréalu a hrál s Cirque de Soleil, a kluk či holka, kteří se věnují téhle disciplíně pár let. A divák nepozná rozdíl. Z toho se nejvíc raduju.“

Cirk La Putyka a Rosťa Novák prostě už zase jedou naplno. Své šapitó sice momentálně přenechali Knize džunglí Marko Ivanoviče a Matěje Formana a vydali se na festivaly do Trutnova či Olomouce, během června se však vracejí do holešovických Jatek 78 s dalšími úspěšnými představeními. Program mají naplánovaný přitom už do konce roku 2028.

Cirk La Putyka

NOVÝ CIRKUS, Jatka 78, 4.–9. 6. inscenace K, 18.–20. 6. Sensens, 22.–23. 6. Runners