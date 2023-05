Jsou lidé tak pokojní, že i před půvabem obrazu zůstanou klidní a spořádaní jako knedlíky,“ poznamenal si v roce 1869 do skicáře. Citát, který visí u stropu Valdštejnské jízdárny a vznáší se nad více než 400 exponáty, jež systematicky mapují tvorbu Josefa Mánesa, lze chápat jako posmutnělou glosu. Anebo jako vtipnou poznámku?

Uvědomíme-li si, že malíři tehdy zbývaly dva roky života a trpěl těžkými depresemi, zdá se být pravděpodobnější první varianta. Vždyť téměř všichni známe ten tragický příběh o nepochopeném a nedoceněném umělci. Že byl Josef Mánes ale i oblíbený a zábavný společník, jehož vyhledávali umělci a mecenáši? Že měl smysl pro humor a vedle krajinek, portrétů či krojovaných dívenek dovedl „vystřihnout“ i brilantní karikaturu? A že maloval na vějíře, navrhoval zdobení dýmek, skleněných pohárů nebo revolverů? To je trochu jiný Mánes. Proč by tedy nemohl žertovat o knedlíkách?

Kurátorkám Národní galerie se daří legendárního umělce představit v situacích, na které v učebnicích za posledních 150 let nedošlo. Respektive ztratily se pod ideologickými nánosy, jež se postupně nabalovaly na dílo předčasně zemřelého malíře, až ho v rámci socialistického realismu zabetonovaly do „dělnicko-rolnického“ koloritu. Jenže tak jednoduché to evidentně nebylo.

Rozsáhlá expozice, která nemůže samozřejmě opominout originální Kalendářní desky pražského orloje, Josefínu, Červené paraplíčko a další známá Mánesova díla, sice svou formou dvakrát nepřekvapí, ale je nabitá spoustou informací. Znovu objevujeme Josefa Mánesa.

Josef Mánes: Člověk – umělec – legenda

VÝSTAVA, Národní galerie v Praze, Valdštejnská jízdárna, do 16. července