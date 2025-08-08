Produkoval přes čtyři desítky hraných a dokumentárních filmů. Dny, které následovaly po nedávné světové premiéře dramatu Sbormistr na mezinárodním festivalu v Karlových Varech, ale Jiří Konečný označuje za jedny z nejintenzivnějších svého života.
„Reakce, která následovala po tom haló efektu ve Varech, mě úplně ohromila. Vždycky jsem doufal, že Sbormistr bude rezonovat – ale je to ještě víc, než jsem čekal,“ říká o filmu, který nejdříve sbíral hlavně pochvalné reakce.
Teď však čelí i kontroverzi ohledně toho, zda se režisér a scenárista Ondřej Provazník neinspiroval až příliš doslovně kauzou zneužívání dívek v dětském souboru Bambini di Praga. Producent Konečný v rozhovoru pro HN popisuje vznik filmu, co obnáší natáčení v New Yorku, vyjadřuje se k současné kritice, ale i ke stavu domácí kinematografie.
Když byl v listopadu 2004 sbormistr Bohumil Kulínský za velké pozornosti médií zatčen a pět let nato odsouzen k 5,5 roku vězení, napadlo vás tehdy, že téma má filmový potenciál?
Tenkrát jsem takto nepřemýšlel. Sbormistr vznikl na základě toho, že jsme s Ondřejem Provazníkem a Martinem Duškem dělali snímek Staříci, do kin šel v roce 2019. Ondřej mi už tehdy o látce na Sbormistra vyprávěl. Ale nutno říct, že byť film generaci nad 30 let nejvíc evokuje Kulínského, za mě se vztahuje k tématu zneužívání moci a pozice silnějšího obecně. Děje se tak ve věku, kdy se člověk zbavuje dětských atributů a je ve vztahu k těmto činům nejzranitelnější. Je to typové schéma, které se bohužel neustále opakuje, na sportovních soustředěních, dětských táborech či jinde.
Nakolik silně je nicméně film z vašeho pohledu spojen s kauzou Kulínský?
Film je především příběhem dvou sester, které mají nějakou životní ambici a vstupují do určitého prostředí. S představou, že v by v něm mohly uspět. Což se jim i daří, jak ukazuje například jejich výlet do New Yorku. To prostředí jim tak jejich sen plní, ale zároveň je fatálně zradí. Ohledně kauzy Kulínský si Ondřej Provazník dělal rešerše, mluvil s řadou těch, kterých se dotkla. Načítal materiály. Ale pak to v jednu chvíli zavřel a vytvořil fikční příběh, který se odehrává v jeho vlastním světě.
Podle producenta a režiséra Radovana Síbrta, jehož sestra Karolína před časem veřejně promluvila o zneužívání dívek v souboru Bambini di Praga, je podobností ale až příliš. Konkrétně s jeho sestrou se vaše filmová Karolína podle něj shoduje ve jméně, věku, zkušenosti ze soustředění na horách, sauny, výběru na zahraniční zájezd, privilegiu tykání, vztahové rivalitě i způsobu, jak se dívka dozví o své účasti v souboru. Opravdu je to fiktivní postava? A proč se jmenuje zrovna Karolína?
Ta shoda jmen je zpětně viděno nešťastná. Nejde ale o shodu příběhů. Ten je fiktivní. Jmen obětí je podle obžaloby téměř 50, v reálu nejspíš víc, z toho u tří desítek byly činy i odsouzeny. Jak určit jméno, které nemůže s jistotou nikoho zasáhnout? V tom příběhu je oproti tehdy zveřejněným detailům cíleně mnoho změn, abychom možnou shodu s kýmkoli eliminovali. Zároveň je důležité vnímat, že pachatelé se i v různých prostředích chovají obdobně. Je tam často konkurenční prostředí, kterého využívají. Také k útoku – nastává v situacích, kdy jsou děti delší dobu bez ochrany dospělých, jako jsou zájezdy, turnaje, soustředění. Takže v důsledku mnoho obětí či svědků i odjinud v nějakém detailu vidí odraz právě své zkušenosti.
Další věcí je, proč se samotný film jmenuje Sbormistr a nikoli například Sestry, když říkáte, že snímek je především o nich?
Protože jsme dospěli k tomu, že to je dobrý způsob, jak ho u nás dostat k lidem. Ale sbormistr je v příběhu antagonistou, není hlavní postavou. V angličtině se také film jmenuje Broken Voices (Zlomené hlasy). Pro mě jako producenta je důležité, aby se dostal k co nejvíce lidem – proto jsme v Česku zvolili název, který něco silně evokuje a společností u nás pohne. U 95 procent lidí nad 30 let ten název evokuje případ Kulínský. Ale 90 procent lidí pod 30 si do toho podle mě vkládá někoho jiného. Ve Varech jsme například měli velmi odvážnou reakci od divačky, která s e svěřila, že v tomto nízkém věku ji zneužila učitelka angličtiny. Děje se to i napříč pohlavími a není správné to zjednodušovat jen na příklad nadřazený muž a podřízená dívka.
Sbormistr má právem plná kina. Ale také jeden zcela zbytečný problém
Sám nicméně zmiňujete, že většina lidí nad 30 let si u nás film spojí s kauzou Kulínský. Řešili jste, zda je potřeba na něj získávat nějakou licenci, souhlas aktérů zveřejnit jejich příběhy?
Nedělali jsme to. Máme za to, že míra zobecnění v tom filmu, zároveň spojená se společenskou důležitostí toho tématu a míra citlivosti k tomu důvod nezavdává. Ale od bývalých sboristek, se kterými Ondřej Provazník mluvil, souhlas s použitím atributů jejich příběhů ve filmu máme. Každopádně jsme nechtěli zobrazovat žádný konkrétní příběh v jeho detailech. Nikde ve filmu také není uvedeno, že je jakkoli spojen s reálnými událostmi.
Nedělali jste to ani ve zmíněném případě Karolíny? Radovan Síbrt tvrdí, že jste se jí předem ptali, zda jí nebude vadit, že se jedna z hlavních postav bude jmenovat Karolína. Podle něj si to nepřála. Došlo mezi vámi k takové diskusi?
Konverzací proběhlo vícero a zamítnutí jména pro postavu nikdy nezaznělo. Nabízeli jsme jí opakovaně možnost přečíst si scénář, ale nechtěla. Dokonce si spolu s Ondřejem psali po zveřejnění synopse na webu ČSFD v roce 2023, ve které jméno hlavní postavy uvedeno bylo. Tehdy ho požádala, aby změnil v popisu děje, že dívky se nesnažily získat „zájem sbormistra“, ale „respekt sbormistra“. Jinak nic. Přitom i v tomto okamžiku by se změna ve filmu udělat dala, pokud by dala najevo, že ji chce.
Považujete tu věc mezi vámi a panem Síbrtem za uzavřenou, nebo to ještě nějak chcete řešit?
Mě to hlavně celé moc mrzí. Všichni se osobně známe a všechno to šlo vyřešit, kdybychom o tom mluvili. Rád bych věřil, že se věci vysvětlí a urovnají.
Odhlédneme-li od kontroverzí, režisér Ondřej Provazník má každopádně za sebou silný celovečerní hraný film. Před Sbormistrem natáčel jen zmíněné Staříky s Martinem Duškem. Kladl jste si coby producent otázku, zda si na svůj debut nenaložil příliš velké sousto?
Ondřej za sebou měl mnoho scenáristické práce a dokumentární kariéru, mimo jiné dvakrát s Martinem Duškem vyhráli soutěž v Jihlavě. Z pohledu hraných filmů je to jeho celovečerní sólo debut, ale věřil jsem mu, že to zvládne. I proto, že jsem viděl, jak na tom námětu roky pracuje. A že se to ubírá dobrým směrem.
Co vás kromě rezonujícího tématu utvrdilo ve vaší víře v ten film?
Bylo to více momentů. Když jsem viděl hotový scénář. Když jsem viděl, jak se nám podařilo zasadit film do 90. let – což je doba, která se pojí s částí mého i Ondřejova dospívání a v této rovině jsem cítil odraz i určité naší osobní výpovědi. Když se nám podařilo obsadit hlavní hrdinky filmu nesmírně talentovanými dívkami, kterým bylo v době natáčení stejně jako jejich postavám – 13 a 15 let – takže působí o to autentičtěji. Když jsem viděl, jak Juraj Loj pojal svoji roli sbormistra. Když jsme měli i kus štěstí, díky němuž nám před filmováním na horách napadl sníh, což je v Česku poměrně výjimečné, nebo se nám nakonec podařilo natáčet v New Yorku. Když jsme se rozhodli, že nebudeme točit na digitál, ale analogový 16mm film. Mimochodem, k tomu jsme si ze začátku vyslechli třeba i názor, že v takové kvalitě už ho dneska ani televize neodvysílá – nakonec ale ta neostrost, určitá milosrdnost tohoto formátu lépe evokuje právě dobovou patinu 90. let. A pak, když jsem viděl první kompletní střih. Přál bych si, aby náš film dokázal pomoci vyrovnávat se s traumatizujícími zážitky. Byť si uvědomuji to riziko, že některá traumata může znovu otvírat.
Zmínil jste natáčení v New Yorku. Co to pro vás jako producenta obnášelo?
Vedli jsme o tom debaty a padaly i návrhy vyměnit New York, který byl ve scénáři, třeba za nějaké evropské město. Byly to velké nervy, půl roku příprav a v zásadě málo natáčecích dnů, které s sebou přinesly hodně zkušeností a historek. Nicméně když se zbavíte pocitu, že to nejde, a nastavíte se tak, že to prostě udělat chcete, dá se s trochou nadsázky říct, že New York je jen větší Praha. Je to pořád jenom město, má nějaká svoje pravidla, také se v něm natáčí – i studentské filmy. Zažádáte si o plošnou licenci, díky níž můžete klasicky uzavřít nějaké místo a natáčet nebo s obecným souhlasem pořizovat záběry i za plného provozu, jako jsme to dělali třeba v metru. U toho je důležité vše si pořádně vyzkoušet nanečisto a pak být rychlý. Do několika minut se zpravidla objeví policie, která vám – nutno říct, že ale velmi slušně – sdělí: Máte poslední záběr. To jsou věci, na které se připravíte. Kolikrát nejtěžší jsou ale ty zdánlivé detaily, které nečekáte.
Například?
Říkáte si, že naložíte velkou bednu plnou kostýmů a rekvizit a někdo vám ji přepraví. Ale zjistili jsme, že to není tak jednoduché, jak se zdá – ať už z časového nebo finančního důvodu. Takže nejlevnější a nejbezpečnější řešení nakonec bylo dokoupit si do letadla 80 doprovodných zavazadel.
Stejně jako když si na dovolenou přikoupíte kufr navíc?
Ano, akorát my jsme jich do toho jednoho letadla přikoupili 80. Nejdřív jsem to považoval za bagatelní věc, ale pak to byly pěkné nervy, aby vše dorazilo v pořádku a včas.
Jaký měl Sbormistr rozpočet?
Zhruba 60 milionů korun, což je na české poměry docela dost. Ale z širšího pohledu je ten rozpočet pořád relativně nízký, na podobně velkou produkci by podle mě bylo adekvátních 100 milionů. Dlouhodobě si myslím, že bychom měli najít způsoby, jak zvednout rozpočty českých filmů o nějakých 20 až 30 procent, abychom ve světě byli konkurenceschopnější. Sám jsem produkoval několik takzvaných mikrorozpočtových filmů, nebráním se tomu. Ale země, jako je Česká republika, by podle mě měla mít ambice vyprodukovat i dva tři vysokorozpočtové filmy ročně, u nichž většina financí půjde z veřejných zdrojů. Tituly, o nichž si řekneme, že jsou prémiové, mají svým sdělením silnou hodnotu, a proto si zaslouží naši podporu.
V případě Sbormistra šla většina financí z veřejných zdrojů?
Jsou tam i soukromé zdroje, ale ano, většina je veřejných.
Na filmových festivalech vídám čím dál víc povedených polských nebo rumunských filmů. Mají v průměru vyšší rozpočty než české?
Podpora filmů u nás funguje. Spíše než za plošné navyšování bych se přimlouval za to, abychom neměli za každých okolností pevně daný strop. A dokázali si u pečlivě vybraných titulů říct, že ta částka může být i vyšší. To si myslím, že se v některých okolních zemích děje.
Vydělá si na sebe film, jako je Sbormistr?
Kdyby se to bralo čistě podnikatelsky, tak si na sebe podobný film na našem trhu nevydělá. I když si vezmeme třeba nejnavštěvovanější český film minulého roku Vlny (v tuzemských kinech je navštívilo téměř 980 tisíc diváků – pozn. red.), čistě jen promítáním u nás by se z mého pohledu nezaplatily. Samozřejmě něco jiného je, pokud natáčíte v angličtině nebo vysloveně komerční projekt, kde máte hodně prostoru například pro zviditelnění partnerů. Ale do rozboru tohoto typu filmů se moc nechci pouštět, protože je nedělám.
Jiří Konečný (52)
Pochází z Českých Budějovic. V roce 2001 vystudoval katedru mezinárodního obchodu na VŠE v Praze a o tři roky později produkci na FAMU. Poté založil vlastní produkční společnost Endorfilm.
Stojí za produkcí více než čtyř desítek hraných a dokumentárních filmů. Spolupracuje například s režiséry Olmem Omerzuem (Příliš mladá noc, Rodinný film, za nějž získal Cenu české filmové kritiky), Martinem Duškem a Ondřejem Provazníkem (za Staříky získal také Cenu české filmové kritiky), dokumentaristkou Erikou Hníkovou (Ženy pro měny, Nesvatbov) nebo s Radem Judem (Aferim! – oceněný na Berlinale za režii). Stojí také za sérií cestopisů Dana Přibáně s trabanty.
Letos uvedl do kin drama Sbormistr, které mělo světovou premiéru na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, kde získalo Cenu Europa Cinemas Label a rovněž zvláštní uznání poroty v hlavní soutěži festivalu mladé protagonistce, herečce ústřední postavy Karolíny Kateřině Falbrové.
Přesto, půjdete se Sbormistrem víc vstříc zahraničnímu publiku? Třeba tím, že byste pro americký trh, kde diváci zvlášť neradi čtou titulky, zajistili dabing?
Vypadá to, že mezinárodní distribuce by mohla fungovat moc hezky, ať už jde o festivaly, kina nebo VOD (takzvané video on demand služby, jako jsou Netflix, HBO Max – pozn. red.). Myslím si, že na většině teritorií se ten film dabovat nebude. I když mám zkušenost z minulosti třeba s Rodinným filmem režiséra Olma Omerzua, který se v Německu daboval do němčiny. Takže se dá předpokládat, že někde dabovaná verze vznikne, zejména pro televizní a VOD využití. Ale v kinech si myslím, že Sbormistr bude spíš spadat do žánru filmů, které lidé chtějí vidět jako kulturní zážitek, jehož součástí je i jeho původní jazyk.
Jak velkou vzpruhou je, když práva na český film koupí služba typu Netflix? Kolik řádově zaplatí?
V cenách licencí je obrovský rozptyl, řádově od desítek tisíc až po miliony korun. Platformy nakupují všechny druhy filmů, i zdánlivě minoritní, od lidových komedií až po náročné dokumenty. Tohle určitě vnímám pozitivně. Ale samozřejmě, cena za minoritní tituly je řádově nižší než za ty komerční hity.
V roce 2017 jste deníku E15 řekl, že českému filmu chybí koncepce a odvaha. Že v české porevoluční kinematografii vidíte maximálně deset filmů, které můžete s lehkým srdcem označit za podařené. Platí to stále?
V něčem to vidím pořád stejně. Ale aby to nevyznělo arogantně, že se povyšuji nad stav českých filmů – je to spíš nějaká moje vášeň pokusit se motivovat k dosažení výjimečných výsledků. Za skutečně podařený film považuji něco, co vás hluboce zasáhne a v čase to přetrvá. Film, který vás třeba ovlivní v tom, jak budete přemýšlet o některých věcech ve svém životě. Takový film vznikne možná jednou do roka.
Které české filmy tedy osobně považujete za zvlášť podařené?
Vytváření podobných žebříčků je velmi ošidné.
Je mi to jasné, ale když už jste to téma sám před lety otevřel, zajímá mě to – které snímky se vás zvlášť osobně dotkly?
Za výjimečný český film považuji třeba Sedláčkovy Muže v říji. Snoubí se v nich obraz české společnosti v pojetí, které je dostatečně kritické i laskavé. I když pracují se stereotypy, není to nějaké laciné figurkaření. Hodně jsem se u nich nasmál, přišli mi dobře sžíraví a zároveň originální. To byl pro mě Robert Sedláček ve svojí nejlepší podobě. Z hodně aktuální tvorby pak zmíním dokument Kláry Tasovské Ještě nejsem, kým chci být o fotografce Libuši Jarcovjákové. Je to film, který našel formální odvahu pracovat jenom s fotografiemi, přesto není výlučný jen pro komunitu fotografů nebo milovníků umění, ale hovoří o důležitých tématech, jako je život na okraji, na hranici nějakého disentu, co vám to bere či dává. Výjimečný ale také je třeba patnáctiminutový film Darii Kascheeva Dcera, což je úderná miniatura vyjadřující možný problém ve vztahu dcery a otce.
Je pro vás výjimečná také některá z těch klasik českého filmu?
Ano, z českých klasik mám opravdu rád třeba Svěrákovu Obecnou školu. Je to velmi emotivní a láskyplný film, považuji ho za nejlepší Svěrákův hraný film.
Co nejoceňovanější Svěrákův film Kolja, je pro vás podařený?
Kolja je velmi úspěšný film, který si vždycky užiju a propadnu jeho emoci. Ale z nějakého důvodu je zároveň pro mě až příliš sladkobolný. Ovšem nechci ten film nijak hanit, jsem s ním v pohodě a považuji ho za klasiku.
Tak ještě jedna klasika – Hřebejkovy Pelíšky.
Pelíšky jsou skvělý film. Podobně jako třeba Knoflíkáři nebo Samotáři patří k titulům, u nichž mám rád, že se podařilo vytvořit nějakou podobu ikoničnosti. Konkrétně u Pelíšků na mě nejvíc emotivně působí linka Jindřišky, použití písně Sluneční hrob, naprosto souhlasím s protestem proti komunistům a celou dikcí toho filmu. Víc než jako komedii Pelíšky ale vnímám jako nostalgickou zprávu o nějaké generaci a momentu v české historii. Když jsem zmínil Knoflíkáře od Petra Zelenky, tak ale současně chci říct, že mě osobně mě od něj asi nejvíc zasáhly Mňága – Happy End a Rok ďábla. V případě Roku ďábla jde o velmi originální pokus skloubit realitu s fikcí a jsem moc rád, že vznikl ještě před tím, než se značně zproblematizoval obraz Jaromíra Nohavici. Ten rozebírat nechci, ale Rok ďábla zůstane Rokem ďábla, ať už se stalo cokoli. Od Davida Ondříčka (režiséra zmíněných Samotářů) mám pak nejosobnější vztah k filmu Grandhotel.
Vaším dvorním režisérem je Olmo Omerzu. Chystáte teď spolu něco?
Ano, ve finální fázi postprodukce máme film Nevděčné bytosti. Hlavní postavou je expat, člověk žijící u nás, ale mluvící anglicky, většina filmu nebude v češtině. Jedním z témat je soužití lidí, kteří nemluví stejnou řečí. Uvidíme, jestli to bude překážka nebo ne.
U Sbormistra už dokážete odhadnout, zda bude mít i mezinárodní přesah?
Tuším, že ano, dosavadní signály tomu napovídají. Má jak ambice, tak šanci, aby se to stalo.
