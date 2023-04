Generace neklidná, nihilistická, narcistní, nekontrolovatelná, nicotná, neznámá, novátorská, narušující, nejistá sama sebou, nezatížená, ztělesňující téměř všechny znaky toho, v čem se tento svět ocitá. Patrik Šimon nešetří přívlastky začínajícími na písmeno N a shrnuje tak i důvody, proč se rozhodl sbírat díla současných českých výtvarníků. A proč o nich sepsal výjimečnou publikaci.

V knize Generace N, jež zaujme už atypickým formátem a velkorysou grafikou, představuje na 88 českých autorů, z nichž se řada narodila mezi lety 1980 a 1990, mnozí jsou i mladší a drtivá většina pak ještě nepřekročila padesátku. Jsou mezi nimi taková „esa“ jako Krištof Kintera, Eva Koťátková, Pasta Oner, Roman Týc, Kateřina Šedá, Jakub Špaňhel či Josef Bolf, ale také talentované studentky Julie Špačková, Sofie Tobiášová nebo Anna Wyrwová.

Jde tedy o mnohovrstevnatý pohled na dnešní výtvarnou scénu. Kniha by se dala chápat jako 88 „návštěv v ateliéru“ (připomeneme-li si rozhovory básníků Jaromíra Pelce a Karla Sýse s výtvarníky, jež vydal Odeon v 80. letech), v pojetí Šimona však jde o víc. Nevypráví jen příběhy tvůrců, ale i historii umění, zamýšlí se nad společenskými jevy a také vypráví svůj příběh.

A kdo je tedy Patrik Šimon? Umění sbírá třicet let, spravuje kolekce starých mistrů z 19. století a z dalších historických epoch, jež – jak říká – „rozsahem dosahují měřítek velké instituce“, tedy okolo 20 tisíc artefaktů. Proč se teď ponořil do moderní tvorby? „Rozhodnutí sbírat současné umění, respektive to nejsoučasnější, je provázeno touhou po poznání. Být přítomen něčemu progresivnímu, co svou cestu hledá, a být schopen zachytit to nejzajímavější, co se pro budoucnost stane naprosto jedinečnou platformou,“ vysvětluje pro HN. „Jako sběratel totiž často ovlivňujete nejen tvůrce svou přímou finanční podporou, ale zároveň se intelektuálně spolupodílíte na obrazu své doby a to je velmi lákavé a ambiciózní pojetí života. Nemáte nic jiného než svou víru a intuici. Jste s umělci na jedné lodi. Pomáháte už tím, že věříte jejich vizím a umění.“

Patrik Šimon: Generace N

KNIHA

vydalo Nakladatelství Patrik Šimon – Eminent, 2022